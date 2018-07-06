Трамп и Путин готовят «большую сделку»

Трамп может представить итоге хельсинкского саммита с Путиным как свой очередной триумф в переговорных процессах. Основные темы которые будут обсуждать на саммите – Иран и Сирия.

Кремлевские чиновники ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы одну сделку, которая позволит президенту США Дональду Трампу представить свой саммит с главой РФ Владимиром Путиным как триумф. Об этом пишет «Bloomberg».

Тогда можно будет оправдать шаги по восстановлению американо-российских отношений.

Главной темой встречи лидеров 16 июля в Хельсинки является роль Ирана в Сирии.

Москва одновременно ведет переговоры с Тегераном, чтобы тот вывел войска с занятых территорий в Сирии, куда должны зайти войска, лояльные президенту Сирии Башару Асаду.

Путин дал свое принципиальное согласие на американские и израильские требования, чтобы иранские войска покинули южную Сирию, заявили агентству два советника Кремля.

Изучив встречу Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, во время которой он объявил о неожиданной остановке американских военных учений с Южной Кореей, Путин решил, что ему нужно вести переговоры с главой США лично, сказал высокопоставленный чиновник, не вдаваясь в подробности.

Лидеры двух стран могут встретиться без помощников, как это сделали Трамп и Ким в Сингапуре, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил планы встречи один на один, заявив, что Трамп пойдет на встречу со своими «широко открытыми глазами» относительно намерений Путина.

За последние две недели сирийская армия при поддержке масштабных бомбардировок авиации РФ заняла большой кусок повстанческой территории на юго-западе Сирии, ряд городов сдался.

«Bloomberg»