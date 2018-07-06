«Большая сделка». Почему Трамп может поверить Путину

Ситуация, в которой Белому дому выгодно поверить Путину, а не собственным аналитикам и разведке, отнюдь не представляется невероятной. Почему?

Стоило только СБУ завернуть в Борисполе российскоподданного политтехнолога Юлии Тимошенко (Что, бывшего? Где вы их бывших видели?), лидер партии, узурпировавшей синоним родины, нанесла ответный удар, обвинив Петра Порошенко в намерении узурпировать власть с помощью «большой войны». Об этом пишет на страницах«Деловая Столица» Алексей Кафтан.

Конспирология, конечно, так себе. Причем в обоих случаях. С первым все просто: «после» – отнюдь не синоним «вследствие», да и с изобретенной новоявленным non grata г-ном Ситниковым косой ЮВТ давно распрощалась. И скандалец откровенно мелковат, так что на повод откровенно не тянет. В общем, мухи отдельно, котлеты отдельно.

Что до второго – все куда интереснее. С одной стороны, конспирология от ЮВТ – сюжет того же рода, что и «Протоколы сионских мудрецов»: все те же тайные планы узкой группы злонамеренных лиц по установлению господства через разрушение.

Но «Протоколы»-то хоть полистать можно. А здесь сплошная халтура. Впрочем, оно, может, и правильно: кто их читал-то? И так «всем все известно» – и кто виноват, и что делать собрался. Здесь то же самое: ведь «вы же знаете», что Порошенко дружит «с теми, кто сегодня якобы возглавляет эти фейковые «ЛНР-ДНР». Серьезно? Вот так вот и дружит? Уж не семьями ли? А с кем именно? «Имя, сестра!» Ну хотя бы одно, а?

Итак, гарант и его анонимные приятели по ту сторону договорились, что он с большой кровью сольет им новые территории Украины, а сам, воспользовавшись чрезвычайным поражением, отменит выборы и станет диктатором. Профит!

План, конечно, роскошный. Если бы, как минимум, не тот очевидный факт, что предполагаемые подельники президента лишены реальных полномочий – или оборот «якобы возглавляет» означает что-то иное? Тем не менее, ЮВТ это нисколько не смущает.

Наоборот, она запросто наделяет их субъектностью, уже в который раз ни словом не обмолвившись об их патроне. А тут уж либо Порошенко договаривается с Захарченко, и это кидалово Путина, либо Порошенко таки договаривается с Путиным, но ему в формуле Тимошенко традиционно нет места.

Такая фигура умолчания возносит Юлию Владимировну на недосягаемую для любого российского пропагандиста высоту: «ихтамнет» настолько, что это даже не достойно упоминания. Ну а конфликт на Донбассе, стало быть, – ничто иное как «гражданская война на Украине», как и утверджается в кремлевских темниках.

Правда, в таком случае остается загадкой: если в формуле отсутствует Россия, зачем все так усложнять? К чему устраивать договорняк с бойней, да еще и на столь невыгодных условиях? Народ – любой народ – любит триумфаторов, и победоносное завершение ООС стало бы чудным прологом ко второму сроку на вполне официальных основаниях.

Так что персональный Волдеморт ЮВТ – тот, о ком она благоразумно никогда не упоминает в контексте войны, в раскладе присутствует. И жаль, что его имя для Юлии Владимировны – табу: разоблачение сговора Порошенко с Путиным выглядело бы куда эффектнее.

Ладно, допустим, предатель-гарант и впрямь «хочет, чтобы все горело», включая дорогие нашему сердцу сырники. Но этого можно достичь куда проще и даже не выходя за рамки Минских соглашений. К примеру, начав наступление на Дебальцево, которое, согласно им, остается за Украиной.

Россия, конечно же, не уступит – и пожалуйста, конфликт вновь входит в горячую фазу. Дело в шляпе. Вот только с очень большой долей вероятности попытка в этих условиях ввести в той или иной форме чрезвычайное положение завершится катастрофой для режима – как экономической, так и персональной. Не хотелось бы сравнивать украинского президента с российским императором, но военное поражение – предпосылка к революционной ситуации.

Это, кстати, одна из причин чрезвычайной осторожности Порошенко, вылившейся в фактический отказ от активных боевых действий, установка «не поддаваться на провокации» и стремление завести на Донбасс миротворческие силы ООН. Об отсутствии у президента надежной кризисной команды и лояльных силовиков можно не упоминать.

Кстати, в недавнем интервью «Инсайдеру» главный военный прокурор Анатолий Матиос предположил, что на руках у украинцев находится примерно 400 тыс. единиц незарегистрированного оружия. Пускай он и преувеличил, но сути это не меняет: военное положение с большей вероятностью приведет к социальному взрыву, нежели к консервации статус-кво на властном олимпе.

И крайне сомнительно, что Тимошенко сможет извлечь из этого взрыва какие-либо дивиденды. Скорее попасть под раздачу, поскольку подобный сценарий имеет реальные шансы обернуться не опереточной, а вполне настоящей диктатурой. Хотя здесь, конечно, стоит принимать во внимание выдающуюся политическую живучесть ЮВТ.

Но это потом. Сейчас же Тимошенко, помимо отработки кремлевского темника («Порошенко – президент войны», «Ихтамнет», «гражданский конфликт»), публично застолбила место первого «антивоенного» кандидата в президенты Украины – даром что «антивоенный» в нынешнем контексте является синонимом «пророссийского». С учетом социологии (по недавним данным КМИС, 67% граждан считают главной проблемой войну на Донбассе) это неплохая электоральная ставка.

Есть здесь и другая сторона. Накануне ЧМ-2018 в информационное пространство и России, и «народных республик» массово вбрасывался тезис о намерении Киева реализовать «хорватский сценарий» и восстановить контроль над территориями ОРДЛО, пока Москва будет занята чемпионатом. И что в итоге?

Возросло число обстрелов украинских позиций, которое теперь можно представлять как «профилактические меры». Между тем, стоит принимать во внимание и временной фактор. Завершение чемпионата, идущее в стык с хельсинкской встречей Путина с Трампом – удачный период для подобных демаршей.

Во-первых, любая ответственность за обострение ситуации будет возлагаться на Киев.

Во-вторых, вариация на тему цхинвальского инцидента 2008 года – неплохой способ улучшить откровенно слабую переговорную позицию Кремля.

Если Трампу нужна большая сделка по Ирану, почему бы в нее не попробовать включить хотя бы частичную капитуляцию Киева? Особенно если «он сам нарвался»?

Конечно, все расклады здесь элементарно проверяемы. Но, увы, ситуация, в которой Белому дому выгодно поверить Путину, а не собственным аналитикам и разведке, отнюдь не представляется невероятной. Трампу отчаянно нужны позитивные результаты во внешней политике. Результаты более существенные, нежели аморфный меморандум по итогам неоднозначного саммита с Кимом.

И если за согласие Москвы «мочить Тегеран» заплатит Украина – чем это плохая сделка? И потом, американской администрации случалось жертвовать истиной ради целесообразности. Правда, здесь нужно понимать, что если такие прикидки и имеются, в американском политикуме хватает серьезных игроков, настроенных категорически против подобных сделок.

В то же время, усталость от Порошенко демонстрируют и они. Нынешний украинский президент попал в то же двойное – как внешнее, так и внутреннее – кольцо отторжения. Он мало на кого может опереться, к тому же скамейка запасных в его команде оказалась до чрезвычайности короткой, что из раза в раз демонстрируют указы о назначениях. Не говоря уже о систематическом фрондерстве собственной партии.

Иронично, что в той же ситуации до него побывал Михаил Саакашвили. В качестве единственной альтернативы ему, способной учесть противоречивые интересы и разрешить наиболее острые конфликты, тогда представляли Нино Бурджанадзе. Теперь по тем же лекалам вычерчивается фигура Тимошенко. В конце концов, она продемонстрировала умение непринужденно улыбаться в обществе как Путина, так и Трампа. Собственно, в этом, похоже, и состоит пресловутый «Новый курс».

Правда, в этой схеме Бурджанадзе здорово просчиталась с общественными настроениями. Вполне возможно, что Тимошенко сделала сейчас ту же ошибку. Здесь стоит помнить, что публичная социология по умолчанию является технологией массовой манипуляции, причем в ее ловушку нередко попадаются и сами фигуранты рейтингов.

В то же время, усталость от войны для большей части украинского общества все еще отнюдь не является синонимом мира любой ценой – и вряд ли это отождествление случится без реального военного поражения. И недооценка этого фактора может похоронить президентские амбиции даже самых перспективных кандидатов.

Ситуация, в которой происходит взаимная аннигиляция Тимошенко и Порошенко, вряд ли входит в ее планы, хотя вполне может быть принята и Кремлем, и Белым домом, почему бы нет? Всяко лучше предположить, что «белый ферзь» (или «королева», если вам так больше нравится) уходит в расход ради какого-нибудь условного Гриценко, нежели представить, что она подставилась просто по глупости.

В любом случае, ее демарш можно считать самым ярким свидетельством того, что избирательная гонка перешла от стадии прелюдий и предварительных ласк к хардкору, за которым неминуемо последуют БДСМ и еще менее традиционные практики. В общем, будет страшно, но интересно.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»