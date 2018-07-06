Как следует спасать Сенцова. Аспекты международного права

В России не случайно начали процесс принудительного кормления украинского режиссера. На самом деле не Сенцов в заложниках у Путина, а Путин – у Сенцова. Но заложником Сенцова может стать и Порошенко.

События последних недель начались со слова «договоренности». Затем появилась уполномоченная по правам человека, а затем встречные поездки, а в результате – ноль. Об заявил в эфире «Радио НВ» на авторской программе Татьяны Даниленко «Новый вечер в эфире экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Поэтому я задаюсь вопросом: а кем украинская сторона считает Сенцова, прибегая к такому механизму спасения?

Дело в том, что согласно Венской конвенции о консульских отношениях и Соглашении об экстрадиции, всем процессом должен заниматься консул. Это его обязанность – посещать задержанных и тех, кто находится под следствием или отбывает наказание. Консул не выполняет это обязательство лишь при одном условии, если лицо отказывается от такой поддержки.

Все то, что происходит – это еще одно доказательство того, что определенные пробелы и недоработки, допущенные в самом начале, привели к тому, что для России Сенцов – это лицо, осужденное по уголовной статье, а для Украины – заложник. Кто-то называет его пленным, кто-то – незаконно задержанным лицом.

И сам факт вступления уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой является апеллированием к Соглашению об экстрадиции. То есть значит, что украинская сторона признала Сенцова уголовно осужденным преступником.

И при этом мы параллельно предлагаем обменять пленных по списку 23 на 23 или 23 на 26, где фигурируют лица, прошедшие правовую процедуру осуждения. Только с украинской стороны – это те, кого задержали за участие в преступлении, которое называется агрессия против Украины, а с российской – задержанные по статьям РФ.

Я не верю, что президент, ведя телефонный разговор с Путиным и имея опыт работы дипломатом и министром МИД не знает, какие процессы регулирует Венская конвенция и соглашение об экстрадиции. Порошенко, который в таких сложных муках получил возвращение Савченко, не мог не знать, что соответствующая работа основана на деятельности консулов.

Я работал послом и в моих руках была верительная грамота со словами «доверять этому человеку как мне». И тут появляются две фигуры, которые не то, что не вытаскивают людей из беды, а на десять замков закрывают весь процесс.

Как по мне, это дань современной моде ведения переговорного процесса – Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы Минского процесса. Такое впечатление, что все наработанное со времен 1946 года участникам переговорного процесса просто не нужно. Кажется, что все это осталось в прошлом, а сегодняшние политики создают новую систему международных отношений, которую в таком случае должны были бы и развивать.

Необходимо вести переговоры между Киевом и Москвой, имея при этом уполномоченных представителей сторон, которые будут заниматься переговорами по вопросам завершения обмена, в или вне рамок Минского процесса. А какие полномочия сегодня имеет Трехсторонняя контактная группа? Контактировать. А контакт – это не действие, а просто диалог.

На самом деле это не Сенцов в заложниках у Путина, а Путин – у Сенцова. Но так же заложником Сенцова может стать и Порошенко.

Здесь контактная группа, которая не принимает решения, а здесь лица, совершившие между собой войну на основе каких-то договоренностей, о которых никто не знает. Уполномоченные Украины и России по правам человека могут подписать только меморандум – об обмене опытом, научных разработках.

Между тем сутки за сутками, а украинцы находятся в трагических условиях. В России не случайно начали процесс принудительного кормления украинского режиссера. Там прекрасно понимают цену, которую может заплатить Кремль за все, что происходит с заключенным украинцем.

Вся эта ситуация напоминает историю с Андреем Сахаровым. В СССР тоже ставили требование о его освобождении. В результате Сахарова освободили, а СССР после этого просуществовал уже недолго. Такие люди, как Сахаров и Сенцов являются флагами истории. Они валят империи, государства, союзы, из-за них начинаются или заканчиваются войны.

Если не ошибаюсь, освобождение Савченко анонсировали приблизительно шесть раз. Да вот только на седьмой процесс был запущен. Это свидетельствует о том, что мы не все знаем об этих договоренностях – не ощущаем или не понимаем их.

Сегодня информация используется как политический фон, а не суть процесса. Хотя слова, идущие от чиновников, всегда должны быть существенными. Иначе надо говорить не «договоренности», а «обмен мнениями».

Роман Бессмертный, «Новое Время»