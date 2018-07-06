Россия готовит антиукраинскую повестку для саммита Трамп-Путин

Накануне встречи Трампа и Путина, Кремль продолжает формировать антиукраинскую повестку этого рандеву. Теперь на очереди американско-украинское военно-техническое сотрудничество.

Вчера российские пропагандисты через соцсети начали разгонять фейк – якобы имеющее место письмо генерального конструктора-генерального директора КБ «Луч» О.П.Коростелева на имя секретаря СНБО А.В.Турчинова. В данном письме, – пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук, – жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК «Джавелин» с указанием, что (цитата) «…применение такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих».

Группа ИС через свои контакты в госструктурах выяснила, что подобного письма в природе не существует, соответственно, в соцсетях опубликован фейк. Его цель вполне понятна: в преддверии встречи президентов США и РФ (на которой ожидаемо будет обсуждаться и вопрос Донбасса) создать в информпространстве негативный резонанс – мол, Украина, получив американскую военную помощь в виде летального оружия, усиленно ее критикует, причем якобы на официальном уровне.

Накануне встречи Д.Трампа и В.Путина, Кремль продолжает формировать антиукраинскую повестку этого рандеву. Теперь на… Опубліковано Dmitry Tymchuk П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Не сумев провести широкомасштабные теракты и диверсии в Украине (спасибо нашим спецслужбам и правоохранителям), ФСБ вновь делает ставку на информационные спецоперации. В надежде, что это сработает.

P.S. Как здесь не вспомнить резонансный законопроект №6688? Мы видим, что информационные угрозы налицо. Мы понимаем, что их нужно нейтрализовывать. Законопроект не идеален, никто не спорит.

Но еще год назад, когда он был зарегистрирован, мы предлагали экспертному сообществу и журналистам принять самое широкое участие в его осбуждении – но не с тем, чтобы критиковать ради критики, а чтобы услышать конструктивные предложения. Сейчас – очередная волна критики, но вновь почему-то без предложений.

В понедельник, 9 июля, в НСЖУ состоится очередное обсуждение этого законопроекта с участием его авторов. Надеемся, что наконец услышим конкретные предложения от критиков по его доработке.

Дмитрий Тымчук, Facebook