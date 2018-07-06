Операция «Отвлечения охлоса». О готовящемся побоище футбольных фанатов на мундиале

Драку заказывали? Зачем Путину убивать хорватских фанатов? Как Россия может использовать заявленное побоище с хорватскими болельщиками?

Известный футбольный провокатор и открытая креатура российских спецслужб, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил о «возможных» столкновениях между хорватскими и российскими болельщиками перед матчем Россия-Хорватия, который состоится в субботу, 7 июля, в российском городе Сочи, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

С учетом личности Шпрыгина, и того, что заявление о грядущей драке было сделано им за 5 дней до матча, оно выглядит не менее убедительным, чем информации Понтия Пилата о судьбе Иуды из Кириафа, сообщенная им Афранию.

Итак, драка будет. Она неизбежна в сложившейся ситуации, и, если даже ее каким-то чудом не начнут россияне, ее начнут хорваты. Самих фанатов не то чтобы жаль, в конце концов, они за этим и едут. Но причины заказа интересны.

Понятно, что заказ исходит из Кремля, и носит очень серьезный характер. Понятно и то, что срочно понадобилось что-то погорячее, чем даже победа над испанцами – может быть, даже с парой-тройкой трупов с обоих сторон. Но зачем? На что именно рассчитана эта операция прикрытия?

Тут просматриваются несколько сценариев. Во-первых, у российской сборной есть все шансы с треском продуть хорватам. Планка, в связи с победой над испанцами – через полгода-год мы еще узнаем скандальные подробности о том, как и за сколько ковалась эта победа – уже поставлена очень высоко, а, значит, и треск обещает быть громким. Чтобы его заглушить, понадобится что-то не вполне тривиальное. Драка с жертвами, несколько посаженных фанатов и высылка всей хорватской группы поддержки, а также, что весьма вероятно, санкции против хорватской сборной.

Кроме того, ломка, а то и смерть нескольких хорватов может стать утешительным призом для сербской сборной, мало того, что вылетевшей с ЧМ после матча с Бразилией, так еще и оштрафованной за поведение ее болельщиков. Кстати, сербские болельщики, которым вовсе не обязательно уезжать вместе со своей командой, вполне могут поучаствовать в драке на стороне россиян, что придаст ситуации дополнительную остроту. В таком случае, на роль трупов, скорее всего, запланированы именно они.

Во-вторых, драка с хорватами может быть использована Москвой, чтобы качнуть Балканы, поскольку она наверняка отзовется по всей бывшей Югославии. Тут вариантов просто бесчисленное множество, но в целом – это вполне возможный сценарий Сараево-2: спецоперация, разработанная из мести за санкции, и, притом, как раз перед их продлением. Здесь тоже просматривается множество интересных комбинаций.

Наконец, в-третьих, помимо пенсий, Путин под шумок ЧМ-2018 готовит россиянам и немало других сюрпризов, хороших и разных. Так, 19 июня российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школе, точнее, о де-факто отмене изучения в российских школах всех языков, кроме русского: удмуртского, татарского, ингушского и прочих.

Законопроект напрямую затрагивает интересы 24 миллионов россиян, причем, с одной стороны, это важный шаг по укреплению рушащегося «сокращенного издания российской империи», с другой – шаг весьма рискованный, чреватый большим скандалом в субъектах федерации. Шумная история, с последующими посадками «русских наци», вполне способна создать приемлемый противовес, приглушив нежелательный для Москвы шум.

Возможны, конечно, и другие версии, но уже менее очевидные, в то время как три перечисленных лежат буквально на поверхности. В чем нет никаких сомнений, так это в том, что побоище фанатов непременно будет, и заказ на него поступил с самого верха. Очевидно и то, что все три сценария могут быть реализованы параллельно.

При этом российская сторона рассчитывает остаться в тени и не подставиться под санкции ФИФА, выставив в качестве зачинщиков хорватов и сербов. Об этом говорит и комментарий Шпрыгина, сделанный им для российского «Спорт-Экспресс».

Упомянув о том, что «у хорватов конфликт с сербами, а они – братья с русскими фанатами», Шпрыгин припомнил и твит некоего «сербского политика», который выложил фотографию сборной Хорватии образца 1942 года. «Они стоят с вытянутыми руками в нацистском приветствии… Это, конечно, будет подогревать атмосферу», – заявил Шпрыгин, который, к слову, и сам совсем не дурак зигануть разок-другой.

Шпрыгин стал широко известен в ходе чемпионата мира 2016 года как координатор массовых драк болельщиков в Марселе. Тогда французская полиция задержала несколько десятков фанатов – но россиян среди задержанных не оказалось. По версии французов, около 150 россиян, участвовавших в драках и выступавших их зачинщиками, действовали очень организованно, в составе небольших мобильных групп, демонстрируя хорошую подготовку. Благодаря этому они и смогли успешно скрыться с места происшествия: их видели – но задержать не сумели.

На сборную России наложили тогда штраф в 150 тысяч евро и пригрозили снять ее с ЧМ-2016 – он опыт организации беспорядков в Европе был для Кремля важнее. Вся операция носила явные признаки деятельности спецслужб, причем засветка такого рода вовсе не была провалом. Напротив, Москва посылала Европе ясный сигнал: «смотрите, мы можем и так – а вы не сумеете нам помешать и ничего не сможете доказать, все ваши реакции будут запоздалыми и неэффективными».

Сейчас, два года спустя, проанализировав опыт Марселя, и стартуя в самых благоприятных условиях, «на своем поле» – из Сочи, Кремль готовит к запуску улучшенную версию «зеленых человечков» для ЕС. С учетом особенностей европейского ТВД образ футбольного хулигана признан наилучшим прикрытием.

При грамотной постановке драка между сербами и хорватами вполне способна запустить целую серию массовых беспорядков, а затем и терактов, сначала в бывшей Югославии, а после и по всей Европе, везде, где есть сербские и хорватские общины, а они есть повсеместно.

Похоже на то, что планы Москвы на ЧМ-2018 гораздо глобальнее, чем это казалось вначале.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»