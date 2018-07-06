Циничная политика. Смерть этики в современном мире

В мире, где национализм подрывает авторитет международного права и многосторонних институтов, мораль становится все более относительным понятием.

«Мудрые строят мосты; глупцы – стены». Именно такие настроения царили на редакционных страницах китайских газет на прошлой неделе, когда США ввели пошлину в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью около $50 млрд. К сожалению, подобный изоляционистский подход, – пишет на страницах «Project Syndicate» декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики, руководитель проекта «Россия» Нина Хрущева, – не ограничивается лишь торговой политикой США: это не просто глупо, но еще и неэтично, поскольку уничтожает то, что осталось от морального авторитета Запада.

Что касается торговли, то Китай, конечно, сразу же отплатил собственными тарифами на американский импорт размером в $50 млрд; Канада, Евросоюз и Мексика также принимают меры в ответ на американские тарифы на импорт стали и алюминия. Если эскалация подобных конфликтов продолжится, то причинит вред всему миру – не только потребителям, бизнесу и работникам США.

Еще хуже то, что в последние месяцы американский президент Дональд Трамп придерживается политики нулевой терпимости к иммиграции. Согласно этой политике, все взрослые, нелегально пересекающие границу страны (а это не такое уж большое преступление), считаются страшными преступниками.

Поэтому даже тех, кто пытаются получить убежище, ждет судебное преследование, и – самое возмутительное – их разлучат с детьми: было принято решение содержать их отдельно. Более 2300 несовершеннолетних уже находятся в приютах.

После того, как на него оказали политическое давление, Трамп все же подписал указ, согласно которому родителей и детей будут задерживать вместе. Но документ может оказаться вне закона; к тому же пока федеральный суд рассмотрит этот вопрос, преследование мигрантов продолжится. Кроме того, плана по воссоединению семей, которые уже разделены, – нет.

Политику администрации Трампа по разлучению семей жестко раскритиковали. Лора Буш, жена Джорджа Буша-младшего, президента, ответственного за войны в Ираке и Афганистане, осудила это решение. Она считает, что фотографии детей, отобранных у родителей, «пугающе напоминают о лагерях для интернированных граждан и не граждан США японского происхождения в период Второй мировой войны; этот эпизод сейчас считается одним из самых позорных в истории».

Супруга Трампа Меланья через пресс-секретаря заявила, что ей «невыносимо видеть» детей, которых разлучили с семьями. Даже Китай, где, по разным данным, за решеткой находятся 1500 политзаключенных, тоже вступил в дискуссию. Вдобавок после всей критики Трамп объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Но США – не единственная страна, где политики предают принципы, которых государство так долго придерживалось. В Италии новое ультраправое популистское правительство устроило нападки на ромов. А Маттео Сальвини, министр внутренних дел и заместитель премьер-министра, разворачивает от итальянских берегов корабли со спасенными мигрантами.

В Венгрии только что приняли так называемый закон «Стоп-Сорос», который вводит уголовную ответственность за любые попытки частных лиц или НГО помогать нелегальным мигрантам просить убежища. Закон назван в честь Джорджа Сороса, родившегося в Венгрии финансиста и основателя фонда «Открытое общество»: его премьер-министр Венгрии Виктор Орбан без оснований обвиняет в подстрекательстве к массовой иммиграции, которая должна ослабить европейские нации.

Все это подчеркивает, что кризис этического лидерства лишь углубляется. И он может быть настолько разрушительным, как и бесконтрольная миграция или торговая война. Кроме того, что он уже становится причиной безжалостных политических решений, этот кризис грозит поощрить власти, такие как в Китае и России: на его фоне они выглядят более и разумными и даже надежными.

И так уже происходит. Петербургский экономический форум, чье значение серьезно снизилось после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, в этом году снова воспрял духом: президент Владимир Путин был хозяином дискуссии, в которой участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Путину не пришлось признавать какие-то свои ошибки или заявлять о своей приверженности демократии и принципам верховенства закона, чтобы такие фигуры приняли участие в форуме. Наоборот, накануне этого форума, Олег Сенцов, украинский режиссер, арестованный во время аннексии Крыма, начал голодовку от имени 64 украинских политзаключенных, находящихся сейчас в тюрьмах России.

Да, лидеры западных стран критикуют Россию (например, за содержание под стражей Сенцова и еще 150 религиозных и политических заключенных), однако их готовность изолировать путинскую Россию за ее поведение явно слабеет. Добавьте к этому всему еще и неэтичную внутреннюю политику, и любые западные взывания к «моральному лидерству» превратятся практически в пустой звук.

Теперь Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин могут не только почти без последствий игнорировать западную критику, но и разглагольствовать о том, как выгодно «строить мосты». Хотя не только о метафоре речь: под руководством Путина Россия построила, как минимум, полдюжины мостов, в том числе мост, связывающий Крым с материковой Россией.

Подобные проекты, как и проекты в рамках подготовки к ЧМ по футболу, выглядят красиво. А голодовка – нет. К счастью для Путина, в мире, где национализм подрывает авторитет международного права и многосторонних институтов, мораль становится все более относительным понятием. И по сравнению с такими людьми, как Трамп, Путин вообще-то выглядит не так уж плохо.

Впрочем, в разрушении демократических идеалов едва ли можно винить только Трампа. Репутация США в вопросах защиты прав человека далеко не безупречна. Во время президентства Билла Клинтона, США стали одной из семи стран, проголосовавших против создания Международного уголовного суда, а все последующие президенты США отказывались к нему присоединяться.

Затем Буш своенравно начал борьбу с терроризмом, а за ней последовала военная интервенция Барака Обамы в Ливию, Сомали и Йемен: все это – в нарушение норм международного права. Очевидно, что Трамп – далеко не первый президент США, который игнорирует как глобальные соглашения, так и структуры.

Но и Европа не безукоризненна. Как подчеркивает Путин, реакция Запада на аннексию Крыма Россией – результат политики двойных стандартов, ведь Евросоюз, как и США, поддержали декларацию о независимости Косово от Сербии в 2008 году.

После Второй мировой войны мир – во главе с США и Европой – провел переоценку международных норм и институтов, и заложил основы современного мирового порядка, основанного на правилах. Аналогичную переоценку необходимо провести сегодня: ее диктуют два главных кризиса нашего времени – миграции и международного терроризма.

Но эгоистичные подходы Трампа вроде «Америка прежде всего» – не тот путь в будущее, который необходим. И защиту прав человека нельзя доверять России с Китаем. Однако если ЕС не хватает уверенности и последовательности подтвердить свои ценности и защитить их на глобальном уровне, то кто это сделает?

Нина Хрущева, «Project Syndicate»