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Зона "русского мира"

Российская эпоха вырождения. В России нет не общества, не нации

Виталий Портников, «Грани.Ру»
06 июля 2018

Проведение футбольного чемпионата мира в России и успехи российской сборной – сопровождающиеся, разумеется, общенациональным ликованием – позволили некоторым моим коллегам заговорить об окончательном оформлении «посткрымской» политической нации.

Нации, которая, оказывается, умеет быть единой. В которой в момент успеха российской сборной счастливы решительно все – от рабочего из Нижнего Тагила до либерального публициста из Петербурга, от Путина до Навального. Об этом пишет на страницах «Грани.Ру» Виталий Портников.

Если бы у меня не было собственного опыта футбольного чемпионата, я бы задумался о рациональности подобных допущений. Но такой опыт у меня был – с чемпионатом Европы в Украине.

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Тогда тоже казалось, что украинская политическая нация достигла, наконец, желанного единства, которого не наблюдалось с момента провозглашения независимости и о котором нельзя было и мечтать на фоне противостояния по линии Восток – Запад, Янукович – Ющенко, Янукович – Тимошенко. Чемпионату были рады все – от львовского ресторатора до донецкого шахтера. И это несмотря на то, что уже тогда режим Януковича выглядел откровенно узурпаторским и криминальным, а лидеров оппозиции отправляли в тюрьму по надуманным обвинениям.

Время показало, что происходившее во время чемпионата было не столько единением, сколько временным забытьем, наркотиком радости, вколотым в вену больного. Чемпионат прошел – и забылся, будто его и не было никогда. Существенным оказалось одно – подготовка к нему стала сильным ударом по украинской экономике.

И не только потому, что в бюджете и без того не было средств на дорогостоящее развлечение. А еще и потому, что проведение международных состязаний в таких странах, как Украина или Россия, становится частью коррупционного механизма, дополнительного широкомасштабного воровства денег из государственного бюджета. Рано или поздно это не может не сказаться.

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Единая украинская политическая нация сформировалась не в дни чемпионата, а во время Майдана и последующей войны с Россией. Нации вообще не формируются благодаря зрелищам, фейерверкам и поездкам на машинах с флагами навыпуск. Это лишь мишура, тяжелое похмельное забытье, интим с Родиной на одну ночь.

Для формирования нации нужна общая цель – только реальная, не игровая. И, к моему большому сожалению, общие испытания. Жизнь и судьба. Вот что объединило в 2014 году Запад, Центр, Юг и Восток Украины.

А россиян сегодня не объединяет ничего кроме кратковременной гордости болельщиков. Пройдет всего несколько дней – и все будет по-прежнему. Рабочий из Нижнего Тагила задумается об ускользающей пенсии, интеллигент из Петербурга – об умирающей свободе, Навальный – о коррумпированности Путина, Путин – о власти над миром.

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Этих людей на самом деле не объединяет ничего кроме проживания на одной территории, ограниченной государственными границами. Даже границы эти многие теперь видят по-разному.

И вообще, когда о появлении политической нации говорят во время футбольных чемпионатов, это свидетельствует скорее не о зарождении, а о вырождении этой самой нации.

Виталий Портников, «Грани.Ру»

Tags: мундиаль, Общество, Россия

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