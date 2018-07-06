В Москве обиделись на слова Порошенко о крещении Руси

Князь Владимир более тысячи лет назад крестил Украину, с таким заявлением выступил Петр Порошенко. По словам президента, именно Украину нужно считать матерью Руси, а не наоборот.

В Москве назвали слова Порошенко исторически безграмотными. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что заявление украинского лидера – это попытка в очередной раз спровоцировать Россию.

Петр Порошенко сделал свое историческое заявление в интервью сербскому телевидению. Позже его слова появились на официальном сайте президента Украины: «28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-Церковь – Константинополь. А потом Украина была матерью для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот».

Слова президента не совсем поняли даже в собственно Украинской церкви Киевского патриархата. Смысл такой – хорошо было бы спросить равноапостольного князя Владимира, у которого был бы шок от столь оригинальной трактовки истории.

В словах Петра Порошенко не нужно искать какой-то исторический смысл, все это чистой воды политика.

Задача украинского президента – в очередной раз уколоть Россию и склонить на свою сторону западное общественное мнение. А оно, как известно, не всегда готово разбираться в исторических фактах, вернее, готово их трактовать согласно политическому моменту. Достаточно вспомнить слова министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны о том, что Освенцим освобождали украинские солдаты, ведь они входили в состав Первого украинского фронта.

Схожее заявление, только относительно освобождения Сербии, сделал в свое время американский посол в Белграде. Он также отождествил Украинские фронты с украинцами, отметив, что Россия здесь, в общем-то, и ни при чем. А в этой связи можно сделать далеко идущий вывод – русских вообще не было в числе освободителей Европы, поскольку в Советской армии не было именно Русских или Российских фронтов.

Борьба между Москвой и Киевом за право считаться матерью городов русских идет, пожалуй, со дня провозглашения независимости Украины в 1991 году. В 2014 году произошло своеобразное обострение. Как известно, в российской столице, прямо напротив Кремля, установлен памятник князю Владимиру-крестителю Руси. По большому счету, смысл здесь такой – это наш святой, наш герой, и пусть Киев не примазывается.

Еще можно напомнить, что буквально за сутки до заявления Порошенко о крещении Украины Владимир Путин вернул российским воинским частям исторические названия, с упоминанием городов Украины, например, «гвардейский Львовский» или «гвардейский Житомирско-Берлинский». Понятно, что в Киеве это расценили как шаг недружественный и даже провокационный. И была ли нужда вот сейчас все это делать?

В целом, можно лишь выразить сожаление, что историю используют для политических игр, и что разгневанная общественность готова ухватиться за любую чушь, лишь бы насолить противнику.

Дмитрий Дризе «КоммерсантЪ FM»