В России обнародовали информацию о новой ЧВК «Патриот» воюющей в Сирии

ЧВК рекрутирует в свой состав кадровых российских военнослужащих имеющих боевой опыт в области военной разведки и выполнения специальных операций.

С весны 2018 года в боевых действиях в Сирии участвует новая частная военная компания (ЧВК) «Патриот», сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в военных кругах. Издание уточняет, что новая ЧВК предположительно связана с министерством обороны.

Источники «Дождя» планируют в ближайшее время направить письмо президенту, а также в Генпрокуратуру и Верховный суд с требованием определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК.

«Патриот», как рассказал «Дождю» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, формируется из кадровых российских военнослужащих: это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций.

Говоря о присутствии ЧВК «Патриот» в Сирии, источник «Дождя» отметил, что та больше занимается охраной частных лиц, тогда как ЧВК «Вагнера» чаще берет на себя боевые задачи. Другой источник издания сказал, что в «Патриоте» лучше ставят боевые задачи и больше платят – от 400 тысяч до миллиона рублей.

По данным «Дождя», две ЧВК конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. Контракт достался ЧВК «Вагнера» – о присутствии бойцов там в июне писала «Новая Газета».

ЧВК «Вагнера» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Как писала «Фонтанка», ЧВК появилась в 2013 году под названием «Славянский корпус», когда российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. Ее участники впоследствии сформировали «группу Вагнера». По данным The Wall Street Journal (WSJ), она принимала участие в военных конфликтах на Донбассе и в Сирии.

Требование источников «Дождя» определить статус новой ЧВК связан с тем, что российские власти официально не признают существование ЧВК Вагнера, наемники которой воюют в Сирии. Российское законодательство сейчас также не регламентирует военное наемничество. О необходимости урегулировать статус ЧВК ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров. В феврале экспертный совет при комитете Госдумы по обороне создал рабочую группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях.

По данным СМИ, численность погибших достигает более трех тысяч человек, однако Россия ни разу не признала факт их гибели в качестве наемных бойцов.

«Дождь»