Не случайная «случайность». Как Россия проводит операцию прикрытия по «Новичку»

Двое британцев могли быть отравлены «Новичком» случайно, либо же, скорее всего, намеренно и для отвода глаз. В итоге – Россию, Великобританию, США, ЕС и НАТО ожидают новые потрясения отношений.

«Новичок» снова всплыл в британском «-бери», правда, на этот раз в Эймс-, а не Солс-. И снова пострадали мужчина и женщина, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман: их госпитализировали 30 июня, сперва решив, что их крайне плохое самочувствие объясняется некачественными наркотиками.

После пришло подтверждение, что виновато все-таки злополучное нервно-паралитическое вещество. Также поначалу данный инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей правоохранители не связывали, а после изменили свое мнение. Министр внутренних дел королевства Саджид Джавид, в свою очередь, назвал произошедшее продолжением «безумного и варварского нападения» на Скрипалей.

Жертвы: что известно и где гуляли

В отделении интенсивной терапии больницы в Солсбери сейчас находятся 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. The Independent со ссылкой на South West News Service приводит слова их друга – 29-летнего Сэма Хобсона, который был с ними в субботу. По его словам, эта «отличная пара» была вместе уже несколько месяцев. От предыдущих браков у каждого есть по дочери.

Господин Роули проживал в своем доме на Магглтон-роуд в Эймсбери. Что до Стерджес, то касательно ее постоянного места проживания особой ясности нет. Точно известно, что в последнее время она живет в доме Роули, но СМИ также пишут и о том, что она проживала в ночлежке для бездомных, расположенной в 300 м от ресторана Zizzi.

Полиция, судя по всему, смогла восстановить их маршруты 29-30 июня и уже оцепила места, где побывала пара. В пятницу вечером вместе с Хобсоном они были в Солсбери: в парке Queen Elizabeth Gardens, который находится рядом с ТЦ, где на скамейке нашли Скрипалей; затем зашли в ночлежку, после вернулись в Эймсбери, расположенный в 13 км от Солсбери. По словам Хобсона, вместе с Роули (о Стерджес не вспоминал) они зашли за лекарством в аптеку, откуда направились за ланчем на благотворительную ярмарку в церкви, прихожанами которой не были, и вернулись на Магглтон-роуд.

Все эти места сейчас оцеплены полицией. А плохо паре стало в доме Роули. Первой скорую вызвали потерявшей сознание Дон Стерджес, примерно в 10:15. Через четыре часа ухудшилось состояние Роули, что видел Хобсон, помогавший собирать вещи для партнерши друга. Роули пошел в душ, но это не помогло, и вышел оттуда с красными глазами, принялся бессвязно бормотать, врезался в стену и вообще вел себя «как зомби». В 15:30 скорая забрала Роули.

Сомнения

Как упоминалось выше, медики поначалу грешили на наркотики. Однако быстро передумали, видать, потому, что из-за отравления Скрипалей, как отметила главврач Англии Салли Дэвис, врачи выработали технику поведения на подобные случаи заражения.

Как пишет The Sun, ссылаясь на свои источники, у обоих были найдены схожие симптомы, наблюдавшиеся у Скрипалей. Потому-то образцы оперативно доставили в уже известную по инциденту в Солсбери лабораторию минобороны Портон-Даун. В ночь на 4 июля полиция говорила о неопознанном веществе, а уже вечером того же дня руководитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил о получении выводов лаборатории, согласно которым Стерджес и Роули отравлены «Новичком».

Пока правоохранители не могут заявить, что вещество из той же партии, из которой были отравлены Скрипали. Но Басу подчеркнул, что копы проверяют связь двух инцидентов, для чего детально изучают маршруты и места, где бывали британцы, а также каким образом они могли вступить в контакт с «Новичком». Британские СМИ пишут, что пара могла найти контейнер, в котором в Солсбери доставили вещество, либо же шприц или другую емкость с его остатками.

Версии

Первая – отравление Роули и Стерджес произошло по чистой случайности. Опять-таки они действительно могли подобрать что-то, не особо задумываясь, что это вообще такое. К тому же некоторые известные моменты из их биографии, по крайней мере Дон Стерджес (ночлежка), наталкивают на мысль о свойственной таким людям определенной безответственности.

Плюс не забываем, что перво-наперво их состояние объясняли наркотиками. Эймсбери – городок маленький, всего-то 9 тыс. населения. Врачи могли лично знать пару и, соответственно, быть в курсе их возможных увлечений.

Вторая – далеко не случайное отравление. Рассмотрим конспирологическое предположение, что в данном случае у российских спецслужб снова рыльце в пуху. Хотя бы потому, что инцидент случился весьма кстати.

Во-первых, это ЧМ-2018 и новое приглашение Терезе Мэй приехать в Россию, ведь сборная-то прошла дальше. Шведские чиновники, к слову, изменили свою позицию и после бойкота открытия отправились поддерживать команду.

Но что еще более важно: 27 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по настоянию Лондона получила право называть виновных в химических атаках. Инициативу на заседании поддержали 82 страны, а 24, включая РФ, Сирию и Иран, были против.

Новые возможности ОЗХО для России очевидно неприятны. Ведь укрепляют зоны риска в Британии, где продолжается расследование отравления в Солсбери. Однако в первую очередь тревогу у Москвы вызывают именно последствия в Сирии, поскольку в Британии есть кому скрупулезно выяснять всю подноготную инцидента и тыкнуть пальцем в виновника, а в Сирии война и хаос. Там-то ОЗХО и нужны такие полномочия.

И тут-то на сцену, когда Кремлю так нужно повернуть вспять всю эту историю с химатаками, выходят Роули и Стерджес. Пара могла быть случайной мишенью, а могла и быть специально выбрана именно по той причине, что у них совершенно нет никаких связей с Россией. Москве они не должны быть интересны, а потому интересны. В особенности если вхожи в социальные низы.

Обычные британцы, не двойные агенты, не их родственники и т. д. Таким образом РФ может продуцировать тезисы о том, что и отравление Скрипалей – дело рук самих британцев с целью очернить Россию. Ну и по накатанной запевают затем все российские полоумные соловьи. Ба, такие мысли уже озвучиваются несколькими говорящими головами.

Так, российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter следующее: «Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о «руке Москвы» говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому «делу Скрипалей. Что-то не так в самом британском королевстве».

Вторит ему коллега из Нижней палаты, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который назвал произошедшее следствием внутренних недоработок британской стороны, ответственность за которые, мол, пытаются переложить на внешние силы.

«Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, она провалилась», – уверяет законодатель, по сути издевательски предложив Лондону усилить безопасность своих граждан, поскольку повторение инцидента с отравлением – «это их полная вина и полная безответственность».

Пузыри пока, как видим, пускает рыбка помельче. Дмитрий Песков и Сергей Лавров на момент подготовки материала молчали. Осторожно отреагировала Мария Захарова, которая в Facebook процитировала сообщение СМИ об отравлении в Эймсбери и поинтересовалась в конце поста: «А где же Тереза Мэй?». И все. Но в этом-то и вся прелесть вероятной операции спецслужб, ведь от россиян даже не требуется что-то говорить. Чем дольше будут молчать именно рупоры внешней политики РФ, тем им выгоднее.

Это при условии, что исполнители не напортачили и в ходе расследования, к которому привлечены около сотни копов, не всплывут некие факты, указывающие на некий российский след. Пока же, исходя из заявления Басу, таких фактов нет. Но в то же время интересны его слова о том, что пара в Солсбери непосредственно возле мест, подверженных заражению в марте, не появлялись. Если на самом деле отравление было не случайным, то это указывает как раз на целенаправленное нападение на Роули и Стерджес.

Между прочим, такого же мнения придерживается и разработчик «Новичка» Вил Мирзаянов. В интервью BBC он заявил, что инциденты в Солсбери и Эймсбери – разные, поскольку вещество влагонеустойчиво и разлагается за четыре месяца. «Со дня отравления Скрипачей все должно было разложиться, это свежая атака» – уверен он. При этом отвергнул будущие инсинуации РФ о том, что была утечка из Портон-Даун, – не может быть утечки из места, где такое вещество даже не производится. В общем, Мирзаянов считает, что за отравлением стояли «высокопрофессиональные люди», поскольку на коленке «Новичок» не состряпать.

И еще: интересно, когда именно произошло возможное нападение. Ясно, что в какой-то момент, когда рядом с Роули и Стерджес не было их друга Хобсона, поскольку в его состоянии здоровья изменений не было. В любом случае британским правоохранителям еще предстоит найти ответы на уйму вопросов. И есть шанс, что в конце расследования Россия не будет значиться. Если все же будет, то отношения Лондона, а вместе с ним Европы, НАТО, США и Москвы ожидает череда новых потрясений.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»