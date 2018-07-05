Сербия поддержала территориальную целостность Украины

В качестве обоснования такого шага со стороны сербского руководства называют отсутствие каких либо конфликтов между самой Сербией и Украиной.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, поскольку Киев не делал ничего против Сербии. Об этом пишет «N1».

Вучич прокомментировал вопрос российского журналиста, который отметил, что визит в Сербию украинского президента Петра Порошенко является логическим продолжением внешней политики Сербии, которая пытается балансировать между Россией и Западом, чем недовольны обе стороны.

«Я спрашиваю вас, что сделала Украина против Сербии и против сербов? Можете ли вы ответить мне? Я даже не могу этого сделать. Не волнуйтесь, не могу ни я, ни вы. Как и когда я спрашиваю людей с Запада, что Россия сделала против нас. А когда они спрашивают меня: «Что мы сделали против вас?», у меня есть целый список», – сказал Вучич.

Кроме того, он отметил, что в Сербии есть много граждан, которые в конфликте между украинцами и россиянами поддерживают последних.

На совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Белграде Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины так, как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии.

Отметим, Сербия неоднократно голосовала против резолюции ООН по Крыму, хотя Вучич много раз заявлял о невозможности признания аннексии полуострова Россией.

«N1»