Обсуждение вопроса продление санкций в Совете Европейского Союза заняло всего лишь две минуты времени. Санкции будут действовать до конца января будущего года.

Совет Европейского Союза в четверг продлил на полгода санкции против России, направленные на конкретные сектора ее экономики. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета.

Экономические ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Совет принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце июля.

Заметим, это решение было принято после того, как лидеры Франции и Германии на саммите в Брюсселе на прошлой неделе проинформировали других европейских глав государств и правительств о невыполнении Минских договоренностей.

Решение было принято за менее чем 10 дней до встречи российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе на прошлой неделе согласовали продление экономических санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на Донбассе.

При обсуждении продолжения экономических санкций правительство Италии не сделало никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу. Обсуждение санкций продолжалось две минуты.

Совет Европейского Союза