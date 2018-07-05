Московский религиозный паханат – фронт борьбы против Украины

Россия мироточит ядом, а мы открываем для себя новые грани войны. Религия — это тоже фронт, пишу я с первых дней российско-украинской войны.

И меня брала оторопь, когда я видела, как на линии разграничения наши военные и сотрудники СБУ в 2014-2015 годах проникновенно склоняли головы в знак уважения при виде человека в рясе, едущего с зоны оккупации. Вы серьезно? Под рясой попа всегда автомат, пишет на страницах «Информационного Сопротивления» Алена Степова.

Я имею в виду московский патриархат, уверенно захвативший на Донбассе все сферы жизни. Может сейчас на КПВВ что-то изменилось? Хотелось бы.

О влиянии религии (не веры), церкви и ее служак из МП, я пишу много. Это первое, что нанесло мне раны на войне. Из знаковых, я бы вспомнила вот эти несколько статей, раскрывающий и мою личную боль, и всю суть проблемы в целом: «Новости из зоны: А если бы он воскрес…», «Новости из зоны: Гоп-поп или Одной молитвой сыт не будешь», «Грани войны: Вера – это тоже фронт!».

Мой друг Владимир Марецкий, священник, задержан СБУ за попытку убийства членов избирательной комиссии, готовящей выборы Президента Украины в 2014-м году на Луганщине. Новоайдарский район. Его взяли в камуфляже с автоматом и триколорадной нашивкой. Сколько потом было лжи. Его жена давала интервью о том, что Владимиру-мученику вырезали каратели почки, собирала деньги на похороны, потом на лечение, потом они выехали в Россию.

Вату «умер» и «лечить» в последовательности не смущало. О Марецком в Свердловске ходили легенды — мученик! А его освободили на третий день задержания по команде свыше, из Киева. Вы думаете, что религия, МП не имеет влияния на общество, социум, политику, службы в Украине. Ошибаетесь!

За время религиозной толерантности мы просто поросли этой порослью, которая ничего не имеет общего ни с верой, ни с православием, ни с самой религией. МП больше похож на структуру КГБ, чем на церковь. Да и варианты «строительства» храмов, которые похожи не на самозахват, а на поражение плесенью здорового тела.

Вера — это тоже фронт, пытаюсь я докричаться до читателей. Первое, что было взято на вооружение при захвате Крыма и Донбасса, это чувства верующих. Московский патриархат превратил церковь в сильного и вездесущего пропагандиста. Просмотрите жизнь городов ОРДЛО: церковь-школа, церковь-ВУЗ, церковь-детсад, церковь- предприниматели, церковь-экология, церковь- журналисты, церковь-чиновники, власть, церковь- армия.

Просмотрите СМИ ОРДЛО: церковь занимает 70% печатных полос. Освящение пионеров, домов, оружия, участие в заседаниях «городских советов», священники входят в состав наблюдательных родительских советов школ.

В школах повсеместное православное воспитание: молитва за царя, отечество и Путина, служение церкви и России, благостная смерть за отечество, русское, конечно же.

Церковь использовали для пропаганды ненависти к Украине. Даже для пропаганды войны и величия России.

Перед войной на Донбассе распространяли через церковь и адептов московского православия «откровения» старцев. В каждом откровении «старца» — при этом, Гугл упрямо выдавал только свежие «откровения» без исторического прошлого «старца» — Украина гибла, а Россия воскресала и побеждала.

Этими откровениями были забиты СМИ Донбасса, сайты и службы. Иногда доходило до смешного, «старцы» путались в украинской географии, областях, названиях городов и исторических датах.

Подтверждение «видений» «старцев», естественно, никто на Донбассе не искал, и даже о «старцах» информацию не Гуглил. Да, как и в России, так и на Донбассе огромная вера «русский старец сказал», а также к гадалкам и экстрасенсам.

На Донбассе в церкви логично и не удивительно было слышать- «видение», «пророчество». А сами приходы покупались и продавались вместе с прихожанами.

Например, на границе Свердловского, Ровеньковского и Лутугинского районов геолог, решивший вдруг стать священником, построил церковь на месте залежей золота и стал искать вариант купить сан, чтобы прикрыть кустарную добычу. И купил-таки, доказав уже «рыспублике» свою преданность, и став священником-казаком. В его церкви стояли и стоят полчища донских кизяков, принесших на Донбасс хоругви с ликом Божьей Матери, насилие, грабежи и кровь.

Донские казаки, как самые скрепные почитатели московского православия, царя, монархии и Путина, вырезали, убили, изнасиловали и вывезли в рабство столько русскоговорящих жителей Донбасса, что Богородица уже, наверное, окрасила свои омофоры в багровый цвет невинно пролитой крови. Чего стоят триколорные казачьи знамена православного коммуниста «РИМА», командира свердловских боевиков? С ликом Божьей Матери они носились по городу, отжимая машины, расстреливая, бросая на подвалы, насилуя и убивая…Православных! Ведь более 70% жителей ОРДЛО это православные, прихожане церквей московского патриархата.

Заметьте, от агрессии в ОРДЛО «защитников» и «освободителей», с крестами, совмещающимися с куполами и свастикой, погибло много именно православных. Я почти каждый день публикую сводки так называемого «мвд» ОРЛО. В ОРЛО гибнут люди, пропадают без вести, православные люди, которые, чаще всего являются прихожанами МП, ходят в церковь, боятся «хунту» после проповеди, верят в распятых мальчиков и «защиту» Донбасса Россией.

Люди доверяют священнику. А они их пользует. А как назвать то, что делают пропагандой священники МП в церквях Донбасса. Знаете, сколько я в 2014 году слышала историй о «разбомбленных», «сожженных» «хунтой» православных храмах. Вот это «согнали всех в православный храм и подожгли».

Что удивительно, но все «разбомбленные» «хунтой» церкви стоят и работают, и никто из скрепных «народов Бамбаса» не задается логическим вопросом — как же так. Ну, как в принципе, и в истории с Владимиром Марецким. «Умер»-шмумер-«воскрес».

Как, как скажите мне, пропаганда насилия может сочетаться с «не убий»? А вот в московском патриархате и русских церквях это приемлемо и сочетаемо. Опочленцы Свердловска и Ровеньков, как и других городов ОРДЛО, освящают свое оружие в церкви, в церкви же можно услышать о «распятых» «хунтой» младенцах и других зверствах «фашистов», получить благословение на войну и убийства.

Я пишу, эти слова, не боясь. Я верю, да, я верующий человек, я уважаю любую конфессию, которая не является агрессивной или не культивирует насилие. За годы войны я осознала, что православие и вера не имеют ничего общего с системой манипуляционного контроля, построенного российской ФСБ в лоне православной церкви. Думаю, еще чуть-чуть, и мои слова найдут подтверждение в томосе об автокефалии украинской церкви.

Именно этот участок фронта сейчас в особом напряжении. И снова в бой брошены политики, старушки скрепницы и родительские комитеты, голосящие о важной роли МП в…освобождении пленных.

Ах, да, на фоне агрессии и войны в ОРДЛО священники не ходят по приютам, детским домам, домам престарелых, не посещают инвалидов на дому (даже опочленцев), не занимаются благотворительностью. Более того, церкви не кормят голодных, не раздают хлеб, не собирают под свое крыло сирот. Они потребляют.

Я помню удивление, когда в период голода осенью 2014 года («освободители» освободили Донбасс от банков, налички, зарплат и пенсий, и начался голод) в Свердловск из Крыма молодой священник МП привез машину продуктов. Он был в шоке от того, что в церквях не готовили обеды, не открыли двери и не кормили голодных.

Церковь продолжала собирать дань. Сияющие алчностью глаза местного священника при виде машины с мешками сахара, круп и муки и… «Даже в голод паства должна заботится о священники, отдавать последнее и кормить его», -сказал «божий служка», выгрузив мешки в закрома церкви и закрыв ворота.

Ни разу церковь МП не участвовала в обмене пленных. Ни разу не посещала в ОРДЛО подвалы и пыточные, зато в сети много фото священников с оружием и даже расстрела украинских пленных священниками или в их присутствии. И вдруг миролюбие. Бойся «святого отца», автомат проносящего!

Да, кстати, именно МП организовал, используя сан и рясы, провоз в Полтаву, Одессу и Харьков, Киев и Николаев оружия и церковно-пропагандистской литературы. Машины с мужчинами в рясах и с крестами на пузе, особенно в окружении женщин и детей, не проверяют на КПВВ.

Толерантность? Уважение к религии? Внушенный страх? Странно, но не безопасность ли страны должна стоять во главе угла в войну? Эх, учиться нам еще воевать и учиться. Мы до сих пор пытаемся рассмотреть у противника человеческое лицо.

А ведь священники ОРДЛО это те же преступники, те же террористы, только в рясе. Или пропаганда терроризма не терроризм? Амнистия? Так святые отцы вне закона? Не кажется ли вам, что мы слегка заблудились в скрепах?

А ведь после деоккупации церковь МП будет у нас в тылу. Что нам ждать в спину, если уже сейчас ОРДЛО это сборище православных фанатиков, в том числе и малолетних, воспитанных по типу ИГовцев. Какую пропаганду будет вливать в уши прихожан через церкви после деоккупации?

Вера и религия-это тоже фронт. Посмотрите, как он оживился в преддверии принятия томоса. И снова в бою Медведчуки и другие вредители-медведки нашей политики. Скрепные депутаты. Поруганные нацдружины и другие латентные фобоносители. «Бей жидов-спасай Россию/Украину» — это же оттуда, неужели не видите связи? Бей иноверцев, кто может призывать, не апологеты ли Кремля, ой, МП?

Плохие у меня предчувствия по Умани, Черкасской области вообще, ромах и других погромах. Ведь все межконфессиональные и межнациональные конфликты вытекают из церковной пропаганды, которая на 100% повторяет московскую стратегию разрушения Украины.

Но, вернемся к обмену пленными. Медведчук-мироносец. Рубан, который резко попросился назад в СССР, ой, в Россию, домой. Церковные служки, которые предлагают нам на обмен темных лошадок, не значащихся в списках, более того, тщательно подготовленных в ОРДЛО «партизан». Сколько мы их уже получили? Сколько из них уже показало свое лицо? Сколько еще покажет…

Московские попы пытаются делать мироносную мину при плохой игре, забыв стереть кровь наших солдат со своих рук. Спрошу еще раз, вы видели попа в ОРДЛО, который грудью защищает наших пленных от побоев или пыток? То-то же. Там и при мирной жизни, я же там жила, видела много, в СИЗО, зоны попы МП не ездили, только протестанты. Кстати, и от голода людей там спасли протестанты.

Второй мой кум предприниматель, айтишник, тоже стал попом. Правда, он честно мне сказал перед войной, «приход- это хороший пожизненный бизнес». Так же честно он сдал меня своим, террористам, видимо, скрепы так велели. Сына завещал церкви. Жене ноги брить запретил и за одним столом кушать с мужчинами — грех. Назвал ее скрепно «моя баба», а когда –то она была Оля. Ну, то таке, личное.

Очень пугает всех «хунтой» и лично видел, как распинали стопятьсоттысяч старушек в монтажной пене. Правда, в Украину ездит он регулярно. И дети новорожденные получили свидетельство о рождении в Украине, и выплаты жена в Украине получает, как и родители пенсию, ну, то тоже таке. Скрепы кормить нужно.

Был ли он хоть раз у пленных? Был ли хоть раз в тюрьме? В доме престарелых? Мыл ли ноги парализованному старику? Что вы, что вы, скрепы, это духовное, это вещать о хлорно-фосфорной атаке в церкви старушкам и полоумным олигофренам, накачанным страхом и пропагандой без видимых признаков ума на лице.

Примеров «служения» в ОРДЛО «служек» МП я могу привести сотни. Церковь давно нарушила все заповеди. Убила. Украла. Возжелала. Солгала. Ну, и Бог с ней, каждому и воздастся по делам его. Вот только меня пугает факт влияния «служек» МП на политику, депутатов, чиновников, СБУ, прокуроров в Украине. Почему мы так толерантны? Почему?

Сейчас в борьбе за свое влияние над народом Украины Московский патриархат делает все возможное и привычное для него: ложь, давление, манипуляции.

Сейчас новая манипуляция: только если МП будет иметь влияние на Украину, Россия будет менять наших пленных. То есть, скрытый посыл: «попробуйте принять томос и не получите никого живым». Как всегда, подчеркиваю, как всегда, посыл нам России озвучил ее лоббист Виктор Медведчук в своем интервью пророссийским СМИ.

Цитата: «Виктор Медведчук подчеркнул роль УПЦ/РПЦ в этом деле, заявив, что ему «хорошо известна роль Украинской Православной Церкви Московского Патриархата во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, а также роль Русской Православной Церкви, которая с 2014 года принимает активное участие в вопросах обмена и освобождения граждан с обеих сторон линии столкновения на Востоке Украины».

Фактически, Медведчук вводит в обмен пленными нового игрока, давая нам понять, что без «служек» никак. Без участия попов МП обмен пленными или отменяется, или затягивается. Кроме того, «служки» начали предлагать на обмен в Украину из ОРДЛО странных «пленных», чаще всего это «партизаны», которых задержало «мгб» ОРЛО при «совершении терактов» на территории, контролируемой ОРДЛО-РФ.

Такие «партизаны», как правило, дают в СМИ-ОРДЛО публичные показания о «вербовке» их украинскими спецслужбами для совершения терактов или берут на себя «теракты», чтобы показать проукраинскую позицию, а «мыгыбы» ОРДЛО выпускает пропагандистские ролики «они пришли нас убивать», где «партизан» опустив голову, говорит «меня завербовало СБУ, я получал деньги за оплату терактов на станции метро». Это очень помогает «мыгыбышникам» и пропагандистам ОРДЛО в формировании образа украинского карателя, который минирует мирные территории Донбасса, чтобы убить мирных жителей.

Виктор Медведчук «высказал глубокую благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси Кириллу за то, что он поддержал мою инициативу и тоже обратился к президенту РФ с просьбой провести эту гуманную, милосердную акцию». Также он поблагодарил президента РФ В.

Путина, который «помог и связался с лидерами непризнанных республик». Если кто еще не знает, напомню, общественное движение «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука, официально зарегистрированное в Украине, как и сотни «родительских комитетов» и «православных центров», ну, и как злополучное «всевеликое войско донское», является форпостом политических проектов Кремля в Украине, о чем стало известно из уже обнародованной в сети переписки Кирилла Фролова, лидера «Ассоциации православных экспертов» (АПЭ), с Администрацией президента РФ Путиным. И если внимательно прослушать речь Путина 27 июля 2013 года на конференции «Украинского выбора» Виктора Медведчука, то станет очевидным его планы в отношении Украины, то есть фактическое объявление о начале войны и агрессии против Украины.

Так что в скором будущем мы можем ожидать рост деятельности скрепных апологетов: крестные ходы « за» или «против», проповеди и «явления» «старцев» и «говорящих» икон, организованные Кремлем погромы «церквей» и лавок МП, погромы ром, евреев, потоки «туристов» в Почаев и другие «туристические» места, провокации, провокации и еще раз провокации. Жаль, что все чаще в кремлевских провокационных играх мы видим людей с украинской символикой, выдающих чуждый нам шовинизм за присущий нам национализм.

А наши пленные в очередной раз могут стать заложниками, но уже религиозных войн России за влияние над Украиной.

И несколько вопросов в высший свет: действительно ли у нас церковь отделена от государства,

почему МП имеет невероятные земельно-коммунально-налоговые льготы в Украине,

почему продажа в церквях не облагается налогом,

будет ли пропаганда и действия священников в ОРДЛО расцениваться, как преступления против Украины,

и почему церковь МП имеет такое влияние на политику и войну.

О том, где же духовность и служение Богу в МП, и почему мы платим такую цену за этот ФСБшно-КГБИстский крест на нашей шее, я даже спрашивать не буду. Я просто верю и верую!

Алена Степова, «Информационное Сопротивление»