«Газпром» опровергает информацию об аресте своих акций в Европе

Ранее появилось сообщение, что на акции дочерних европейских структур «Газпрома» швейцарским судом наложен арест.

Заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности. Об этом сообщает «Прайм».

Как отметили в «Газпроме», суд только приостановил исключение для этих акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры.

«Заявление «Нафтогаза Украины» о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности. По данным «Газпрома», швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в этих компаниях», — говорится в сообщении.

«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», — отмечается в сообщении.

Ранее появилось сообщение пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины», что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих ОАО «Газпром».

«Активы будут оставаться под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК «Нафтогаз Украины» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», – говорится в сообщении.

Акции освободили из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг, объясняют в «Нафтогазе».

Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза.

«Прайм»