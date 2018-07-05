Геращенко предлагает Грызлову обменять россиян на украинцев находящихся в тюрьмах России

В тоже время Россия требует «немедленно освободить» директора агентства РИА «Новости-Украина» Вышинского обвиненного в Украине в госизмене.

Украина готова передать России 36 россиян ради освобождения украинских политзаключенных из РФ – и предлагает обсудить это в Минске 11 июля. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

«Сегодня направила официальному представителю РФ в ТКГ в Минске Борису Грызлову письмо-напоминание, что мы до сих пор не имеем никакого, ни единого официального ответа на предложение передать РФ 23 россиян для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля», – отметила она.

Сьогодні направила офіційному представнику РФ в ТКГ в Мінську Б. Гризлову листа- нагадування, що ми й досі не маємо… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 5 липня 2018 р.

«Также в этом обращении я указала господину Грызлову на следующее: компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского омбудсмена Татьяны Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях», – добавила Геращенко.

«В этом списке обнаружено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала. Мы готовы и их передать РФ для освобождения наших», – заявила Геращенко.

Она предложила Грызлову провести расширенное заседание ТКГ в Минске с приглашением обмудсвумен Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой для обсуждения инициативы Киева.

«Предложила собраться уже 11 июля, или в любой другой, удобный представителям РФ и ОБСЕ в ТКГ, день», – уточнила Геращенко.

«Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем», – подчеркнула она.

Ранее был список из 23-х: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Еще 13 человек – это Вышинский, Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатарров, Синичак, Суханов, Шибаев, Юревич.

Министерство иностранных дел России призвало освободить руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого в Украине подозревают в государственной измене. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений», – сказала она.

#Захарова: Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 5, 2018

Захарова утверждает, что дело Вышинского – это «вопиющий факт не просто давления, а физической расправы с представителем средств массовой информации».

В России и оккупированном Крыму по политическим мотивам удерживаются за решеткой от 70 до 75 украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»