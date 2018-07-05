Президент Порошенко: Русская церковь – это церковь страны-агрессора

В этой связи вопрос обретения автокефалии украинской православной церкви, это не только вопрос реализации суверенного права Украины на свою собственную поместную церковь, но и противостояние российской агрессии на духовном уровне.
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что каждая страна имеет право на независимую церковь и призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви. Об этом он заявил в интервью сербскому телеканалу «РТС», сообщает пресс-служба президента Украины.
«Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. У Украины есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была «матерью» для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот», – сказал президент.
«А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь – церковь страны-агрессора. Украинская церковь – церковь для украинцев. Это большая разница», – добавил он.
Порошенко отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.
«Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит», – подчеркнул он.
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17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
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В Киевском патриархате настроены на то, что Томос для Украины будет.
На 9 июля запланирован визит делегации Константинополя в Москву для обсуждения украинского вопроса.
Ближайшие даты синода назначены на 10-11 июля. Предполагается, что окончательное решение по Томосу будет принято в августе или в сентябре.
В Московском патриархате заявили, что предоставление УПЦ автокефалии «может привести к кровопролитию».
Твердость Варфоломея. Новинский проиграл компанию против украинской автокефалии
Патриарх Киевский Филарет заявлял, что после получения Томоса об автокефалии УПЦ КП приходы, священники и епископы, которые не присоединятся к Украинской единой поместной церкви, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине.