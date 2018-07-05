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Новости

Наталья Поклонская лично участвовала в аресте Олега Сенцова

«Украинско-Российское обозрение»
05 июля 2018

Заседание «суда» на котором было вынесено решение о заключении под стражу украинского кинорежиссера Олега Сенцова проходило при личном участии тогдашнего «прокурора Крыма» Натальи Поклонской.

Бывшая прокурор Крыма Наталия Поклонская участвовала в заседании суда, который арестовал режиссера Олега Сенцова в мае 2014 года. Об этом свидетельствует протокол заседания Киевского райсуда Симферополя за 11 мая 2014 года, который обнародовал адвокат Дмитрий Динзе.

«Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега», – написал он.

Из судебных протоколов по делу Олега Сенцова.

В протоколе сказано, что заседание проходит с участием «прокурора Республики Крым» Поклонской.

Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега

Опубліковано Дмитрієм Динзе Середа, 4 липня 2018 р.

Сейчас Наталья Поклонская работает в Государственной думе Российской Федерации на основании незаконно проведенных в аннексированном Крыму выборов.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: крым, Олег Сенцов, Поклонская, Россия, Украина

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