Наталья Поклонская лично участвовала в аресте Олега Сенцова

Заседание «суда» на котором было вынесено решение о заключении под стражу украинского кинорежиссера Олега Сенцова проходило при личном участии тогдашнего «прокурора Крыма» Натальи Поклонской.

Бывшая прокурор Крыма Наталия Поклонская участвовала в заседании суда, который арестовал режиссера Олега Сенцова в мае 2014 года. Об этом свидетельствует протокол заседания Киевского райсуда Симферополя за 11 мая 2014 года, который обнародовал адвокат Дмитрий Динзе.

«Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега», – написал он.

В протоколе сказано, что заседание проходит с участием «прокурора Республики Крым» Поклонской.

Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега Опубліковано Дмитрієм Динзе Середа, 4 липня 2018 р.

Сейчас Наталья Поклонская работает в Государственной думе Российской Федерации на основании незаконно проведенных в аннексированном Крыму выборов.

«Украинско-Российское обозрение»