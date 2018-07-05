В июле состоятся трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией Украиной и ЕС

Еврокомиссия подтвердила дату проведения переговоров по будущему транзиту газа из России в Европу с участием Украины. Переговоры коснутся параметров и сроков будущего транзита газа.

Трехсторонняя встреча по будущему транзиту газа с участием представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине. Об этом заявил изданию «Интерфакс-Украина» один из официальных представителей Европейской комиссии.

«Да, я могу это подтвердить», – сообщил собеседник агентства вечером в среду в Брюсселе в ответ на вопрос о времени и месте встречи.

С инициативой проведения переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года ранее выступил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его убеждению, переговоры Украины, России и Евросоюза должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита.

Среди этих параметров – минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с «Газпромом».

«Интерфакс-Украина»