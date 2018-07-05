Политузнику Балуху российское «правосудие» вынесло новый приговора

Президент Порошенко и МИД Украины выступили с осуждением вынесенного украинскому активисту «приговора» и потребовали немедленного освобождения Балуха.

Подконтрольный России «Раздольненский районный суд» Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Так называемый суд вынес Балуху второй приговор – 5 лет колонии общего режима и штраф 10 000 рублей (около 4 тыс. гривен).

Сообщается, что активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

В приговоре судья озвучила, что Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями».

«Призываем наших партнеров повлиять на Кремль для освобождения Балуха. Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных», – сообщила «Украинской Правде» пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

В Twitter она заявила, что Украина выражает протест России из-за приговора Балуху и назвала его «расправой оккупанта за патриотизм».

Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 5, 2018

Ранее прокурор обвинения просил для активиста 4 года колонии общего режима с учетом первого уголовного дела.

16 января 2018 г. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен) в «деле о патронах».

Еще одно дело против украинца возбудили по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух его якобы избил.

Президент Петр Порошенко назвал приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в оккупированном Крыму расправой. Об этом он написал в Twitter.

«Більше за постріли гармат кремлівський режим патологічно боїться одного слова «Правда», — написав Володимир Балух, засуджений сьогодні ще до 5 років ув’язнення. Нечуваний цинізм цього судилища очевидний всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника. #FreeBalukh pic.twitter.com/vdp74tOGol — Петро Порошенко (@poroshenko) July 5, 2018

«Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают», – добавил он.

По его словам, цинизм и абсурдность судилища в оккупированном Крыму над украинцем очевиден всем.

Он добавил, что Украина продолжит бороться за каждого заложника.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

«Крым.Реалии»