В Британии новое отравление людей российским «Новичком»

Двое британцев оказались в реанимации в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», изобретенным в России. Министерство безопасности королевства призывает Россию предоставить детали по отравлению «Новичком» Скрипалей.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал Россию предоставить детали об отравлении » Новичком» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после того, как двое британцев были отравлены тем же веществом. Об этом сообщает «Reuters».

«Россия может исправить эти вещи, они могут рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые существенные пробелы, которые мы пытаемся выяснить», – сказал Уоллес «BBC Radio» в четверг.

«Они, русские, – это те, кто может пролить свет, чтобы люди были в безопасности», – добавил он.

Двое британцев остаются в критическом состоянии после того, как они были обнаружены без сознания в соседнем городом с британским Солсбери. Отравление двух людей в Великобритании было вызвано нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом, ссылаясь на полицию, пишет «The Guardian».

Заявление помощника комиссара Скотланд-Ярда Нила Басу появилось, через день после того, как двое граждан Великобритании были найдены в бессознательном состоянии, которое сначала связывали с наркотиками.

Дом пострадавших находится всего в восьми милях от того места, где были найдены отравленные нервно-паралитическим веществом бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где ранее лечились Скрипали.

В начале марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери.

Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны, за что правительство обвинило Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

Как известно, в Солсбери были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская полиция заявила, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и Скрипали – веществом военного класса «Новичок».

Великобритания обвинила в попытке убийства Скрипаля Россию. Москва свою причастность отрицает.

«Reuters»