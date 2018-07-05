«Яндекс» выдал ссылки на приватные файлы пользователей в Google Docs

Некоторые документы были доступны для просмотра и даже редактирования. В «Яндекс» заявили, что выданные ссылки на документы не связаны с работой алгоритмов поисковой системы.

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались документы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию. На примеры документов, которые находятся по запросу «пароли», вечером 4 июля обратили внимание российские интернет-пользователи, пишет «Медуза».

Документы, попадающиеся в выдаче «Яндекса», не были защищены настройками приватности – это означает, что их создатель разрешил просмотр (или даже редактирование) всем, у кого есть нужная ссылка. Google и сам индексирует доступные всем документы из Google Docs.

Однако в поиске Google отсутствует по крайней мере часть текстовых файлов и таблиц с приватной информацией, которые были в выдаче «Яндекса».

Чтобы убедиться, что документ в Google Docs не могут просматривать посторонние, нужно открыть файл, нажать Файл – Совместный доступ и убедиться, что доступ имеют только определенные пользователи.

Как пишет «РБК», в компании «Яндекс» заявили, что ситуация, при которой содержание документов из Google Docs стало показываться в результатах поисковой выдачи, не связана с особенностями работы поисковой системы. В компании подчеркивают, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем.

По состоянию на 01:30 по запросу «пароли», «расписание», «график», «world of tanks», «сметы» файлы в поисковой выдаче «Яндекса» отображаться перестали.

«Медуза»