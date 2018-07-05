Уступки Путину – путь к новым войнам в Европе

В этом месяце состоятся два саммита: НАТО – в Брюсселе и президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Оба вызывают в Европе большое беспокойство.

И пока на публике представители НАТО и европейские лидеры изо всех сил стараются держать лицо, за закрытыми дверями у них есть масса причин беспокоиться: политика Трампа, проблемы союзного единства и европейской безопасности. Об этом пишет на страницах «Atlantic Council» старший научный сотрудник Стивен Бланк, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Трамп критиковал европейских лидеров как лично, так и публично – он даже дестабилизировал недавнюю встречу G-7 в Канаде. На союзников США он повесил клеймо врагов и развязал против них совершенно ненужную торговую войну. О НАТО он сказал, что альянс «так же плох, как НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле), и заявил, что ЕС, один из величайших триумфов политики США, «настроен на то, чтобы использовать Соединенные Штаты». Европейским союзникам, таким как Франция, он советовал покинуть ЕС, заявил, что Крым является частью России, тем самым поощряя российскую агрессию, и в своих публичных заявлениях отказался придерживаться официальной политики США, не признающей аннексию Крыма.

Кроме этих грубейших ошибок, Пентагон сейчас выясняет, возможно ли вывести американские военные базы из Германии. А Трамп продолжает отрицать то, что признали его собственные советники, – Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году. Такие действия президента мешают защищаться уже от видимой угрозы, о которой говорят ему советники, – попытки России вмешаться в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Похоже, Трамп также считает, что он может быть посредником для Москвы и Сирии, даже учитывая тот факт, что Россия подрывает существующие соглашения о неконфликтных зонах на юге Сирии.

По всем этим причинам европейские дипломаты беспокоятся о предстоящих в этом месяце саммитах. Особую озабоченность вызывает тот факт, что НАТО может не достигнуть критически важных соглашений в оборонной политике об уровне расходов, улучшения военного потенциала и возможностей инфраструктуры, а также политики в отношении России.

Также существует опасение, что на саммите с Путиным Трампа хитростью заставят пойти на односторонние уступки. Российский президент известен тем, что серьезно относится к подготовке перед встречами. Чего нельзя сказать о Трампе.

Недавние заявления Трампа дают понять, что он не очень хорошо разбирается в вопросах европейской безопасности. Похоже, его также мало интересует большая ценность НАТО и ЕС, как и в целом процесс демократической интеграции Европы в США.

Действительно, слова и действия Трампа на руку разве что Путину и Виктору Орбану в Венгрии, которые хотят ликвидировать европейскую демократию.

В том, что делает Трамп, сложно проследить какую-то стратегию, ведь он своими действиями противоречит тому, о чем говорит. Например, он требует увеличить расходы на оборону, но нападает на сплоченность НАТО, что фактически приводит к результатам, противоречащим его же намерениям. По словам анонимного источника, в Германии, например, ни один политик теперь не поддержит увеличение расходов на оборону из-за Трампа.

А высказывания Ричарда Гренелла, посла США в Германии, о том, что он хочет «усилить» антиистеблишмент в Европе, говорят о высокомерии и незнании немецкой истории и опасностей, к которым могут привести такие силы у власти.

Опасения Европы могут оказаться совершенно напрасными. Саммит НАТО также может усилить европейское единство и коллективную оборону. Возможно, Трамп даже не сделает никаких односторонних уступок Путину.

Но с учетом прецедента, произошедшего 12 июня на саммите Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном: когда Сеул застал президента США врасплох, предлагая приостановить совместные военные учения с союзником США в Южной Корее, у европейцев нет оснований для оптимизма.

Несомненно, Европе нужно больше действовать, чтобы защитить себя как военном, так и в политическом плане. Европейские правительства должны оказывать больше давления, чтобы показать, на что они на самом деле способны. Однако ясно одно: разрушение сплоченности величайшего в мировой истории альянса, происходящее из-за невежества, раздражительности и непонимания, не приносит пользы ни европейским, ни американским интересам.

Давая Путину больше незаслуженных побед, Европа и США не только укрепляют его убежденность в их слабости и упадничестве, но и открывает двери для новых войн в Европе. И кто выиграет от такого результата?

Стивен Бланк, «Atlantic Council»