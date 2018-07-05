Твердость Варфоломея. Новинский проиграл компанию против украинской автокефалии

«Порешать не удалось». Многочисленные интриги УПЦ МП, похоже, только усилили желание патриарха Варфоломея покончить с расколом православия в Украине.

Видимо, дело и правда идет к Томосу, что означает создание в Украине единой и независимой православной церкви. Высокие шансы подтверждает все более агрессивное поведение руководства Украинской православной церкви (Московского патриархата), пишет на страницах «ЛІГАБізнесІнформ» специальный корреспондент Валерия Кондратова.

Сначала в Константинополь отправилась делегация церковников во главе с нардепом от Оппоблока и спонсором церкви Вадимом Новинским, чтобы отговорить патриарха Варфоломея дать Украине автокефалию.

Затем появилось резкое и категоричное заявление архиеереев УПЦ МП против автокефалии. Как выяснилось – подписи руководство МП собирало обманом на пустых страницах. Один из самых влиятельных митрополитов заявил, что не ставил подпись.

Отчаявшись в желании сберечь статус церковного монополиста с центром в Москве, иерарх МП прямо пригрозил кровопролитием в Украине, если страна получит единую церковь.

Но вся эта тяжелая церковная артиллерия не дала результата. Варфоломей, судя по его реакции, только утвердился в желании покончить с православным расколом в Украине. В ответ на действия МП патриарх выступил с заявлением: Украину никто и никогда России не отдавал, а присоединение киевской митрополии к Москве произошло против канонов.

Детали громкого церковного скандала со «сбором голосов», подробности закулисных переговоров, шансы получить автокефалию – в материале издания «ЛІГАБізнесІнформ».

Что сказал патриарх Варфоломей

Фактически вселенский патриарх заявил о незаконности захвата Россией Украинской православной церкви.

Константинополь никогда не давал разрешения передавать территории Украины кому-либо, сказал Варфоломей. И провел параллель с томосом для польской церкви: «Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и присоединения их к московской церкви».

Это было сделано против канонов, без соблюдения прав Киевского матрополита, добавил он: «Мы желаем, как мать-церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела – десятков миллионов верующих».

В церковных кругах изданию «ЛІГАБізнесІнформ» неоднократно говорили, что автокефалия Украинской православной церкви может быть предоставлена по примеру и в формулировках томоса для Польши в 1924 году.

Это очень важное, историческое заявление, считают в УПЦ КП. До сих пор позиция Константинополя была известна только из документов и со слов других иерархов. «И сейчас впервые эту позицию так четко, прямо, ясно и подчеркнуто официально озвучил вселенский патриарх», – сказал специальному корреспонденту издания «ЛІГАБізнесІнформ» архиепископ, член священого синода Евстратий (Зоря).

Он обратил внимание, что Константинополь распространил не просто видеозапись выступления патриарха Варфоломея, но и официальные пресс-релизы: сначала на греческом, потом – на английском языке.

Почему сейчас

Заявление Варфоломея – это реакция на несколько важных околоцерковных событий.

Первое – визит на Фанар (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха) делегации из нескольких митрополитов УПЦ МП вместе с нардепом и спонсором русской церкви Вадимом Новинским. В Московском патриархате признаю его значительное влияние на политику церкви.

Факт визита изданию «ЛІГАБізнесІнформ» подтвердили несколько представителей УПЦ МП, в том числе и митрополит Александр Драбинко. Визит состоялся 23 июня. Кроме Новинского, к патриарху Варфоломею ездили митрополиты донецкий и мариупольский Иларион, каменец-подольский и городокский Феодор, бориспольский и броварской Антоний, одесский и измаильский Агафангел.

Одесская епархия выложила в YouTube видео встречи в резиденции Варфоломея, на которой присутствует Новинский.

Делегация ездила к Варфоломею отговаривать его от автокефалии для украинской церкви. И участники визита почему-то решили, что добилась этой цели, допускают в Киевском патриархате: «Они интерпретировали то, что услышали на Фанаре, так, будто Константинополь отказывается от попыток решить украинский церковный вопрос».

«Очевидно, что константинопольский патриарх был побужден к тому, чтобы официально засвидетельствовать в публичном пространстве свою позицию», – предполагает Евстратий Зоря.

Вторая причина заявления Варфоломея – категоричное выступление архиереев УПЦ МП об автокефалии для Украины. Заседание состоялось в Киево-Печерской Лавре в день именин митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 25 июня, после визита делегации на Фанар.

«Сомнительное заявление. Говорят, подписи архиереев собирались на пустых листах», – отметил Зоря.

Источник «ЛІГАБізнесІнформ» в УПЦ Московского патриархата подтверждает эту информацию. «Это очень странная история. Архиереев заставили подписывать документ, когда он еще не был написан. Пустые листы. В принципе, это возможно. Но нивелирует в значительной степени вес такого документа», – объясняет собеседник.

По его словам, среди тех, кто подписал обращение, стоит и подпись митрополита Черкасского и Каневского Софрония, который известен как активный сторонник автокефалии: «Скандальная ситуация. Его регистрацию, если верить его словам, использовали как подпись под еще несуществующим обращением».

Позже Софроний прямо опроверг, что ставил свою подпись под обращением против автокефалии. «Я подписал, что я присутствовал. Все члены, которые там были, подписывались, что они присутствовали на совещании. А что писали обращения – при мне такого не писали, может, позже кто-то написал», – заявил он.

Подобным образом УПЦ МП собирает подписи против автокефалии не впервые. Перед архиереями собирали подписи прихожан, которые выступали «против вмешательства Константинополя» в украинские дела. «Насобирались несколько десятков тысяч таких обращений, это правда. Но кампания тоже сопровождалась скандальными эпизодами: некоторых священников и прихожан просто заставляли ставить подписи. Этому есть соответствующие свидетельства», – говорят в МП.

Третье событие – заявление иерарха МП Илариона о том, что предоставление украинской церкви автокефалии может привести к кровопролитию: «Если раскольники начнут захватывать лавры – тысячи людей соберутся, прольется кровь».

«Митрополит Иларион, который возглавляет отдел внешних церковных связей МП, не видит никаких оснований считать, что Константинопольская церковь имеет права на украинскую церковь. Собственно, на обращение синода и это заявление патриарх Валфоломий и ответил», – объясняет собеседник «ЛІГАБізнесІнформ» в УПЦ МП.

Четвертое событие только предстоит. На 9 июля запланирован визит делегации Константинополя в Москву для обсуждения украинского вопроса. «Очевидно, патриарх решил довести в публичном пространстве неизменность своей позиции в ответ на эти события и резкие заявления, которые звучали со стороны МП», – говорят в КП.

Шансы на Томос: что дальше

Сторонники автокефалии в Московском патриархате отмечают, что Варфоломей послал обнадеживающий сигнал всем, кто ждет томоса, и это «вызывает отчаяние у тех, кто надеялся порешать с Константинополем – им это не удалось».

Делегация Константинополя уже посетила ряд поместных церквей, отмечают в Киевском патриархате. На прошлой неделе состоялся визит в румынскую церковь и переговоры с патриархом Даниилом. Во всех официальных сообщениях четко указывается, что во время переговоров происходил обмен мнениями по украинскому вопросу.

9 июля о планах Вселенского патриархата на УПЦ проинформируют и РПЦ: «Процесс идет. Константинопольский патриархат не дает никаких сигналов о том, что хочет или может его остановить. Они настойчиво его продолжают».

В Киевском патриархате настроены оптимистично. Томос – будет. Вопрос в том, когда.

Сессионные заседания синода Константинопольского патриархата проходят ежемесячно. Ближайшие даты синода назначены на 10-11 июля, и делегация Варфоломия вряд ли успеет завершить свою работу. Поэтому более вероятно, что окончательное решение по томосу будет принято на следующей сессии – в августе, или через одну – в сентябре.

«В любом случае, мы надеемся, – заявил архиепископ Евстратий Зоря, – что в течение ближайших месяцев, в крайнем случае до конца года, но решение об автокефалии будет окончательно провозглашено».

Валерия Кондратова, «ЛІГАБізнесІнформ»