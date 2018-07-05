Цена примирения между Россией и Украиной. Возможно ли подобное?

Очень часто можно слышать, что рано или поздно Россия и Украина примерятся. Но есть один важный и принципиальный вопрос, который делает такое развитие событий не возможным.

Пропастью между Россией и Украиной пролегает вопрос оккупированного и аннексированного Крыма. Он делает не возможными шаги к примерению. Об этом говорит в своем видеоблоге на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин

«Часто слышу, что рано или поздно Россия и Украина помирятся. Мол, любые войны не навсегда, французы и британцы смогли же помириться», – говорит Павел Казарин в своем видеоблоге.

«В этой логике есть только одна брешь – Крым. Он сегодня прописался сразу в двух национальных мифах. В рамках российского мифа Крым – это история о торжестве оружия, о вставании с колен, о государственном величии, в конце концов. А в рамках украинского мифа Крым – это история об ударе в спину, о предательстве, обо всем том, что не забывается», – подчеркивает Казарин.

Автор подчеркивает, что эти два мифа как однополюсно заряженные магниты – они не способны притягиваться, они способны лишь отталкиваться. Хотите примирения – будьте готовы обнулить один из мифов. И это точно будет не украинский.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»