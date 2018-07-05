Россия снова может пойти войной, прикрываясь защитой православных, – Муждабаев

С известным журналистом крымскотатарского происхождения Айдером Муждабаевым разговариваем на кухне телеканала ATR. Его редакция после аннексии Крыма переехала в Киев и с тех пор вещает из украинской столицы.

Айдер Муждабаев до 2014 года работал в Москве. Вспоминает, когда произошла аннексия, даже либеральные российские коллеги-журналисты, которые сочувствовали Майдана, вдруг кардинально изменились, их будто подменили. Все без исключения заболели «крымнашизмом», а на самого Айдера вчерашние друзья начали смотреть как на «классового врага». Конечно, оставаться в России он не мог и не хотел, – пишет Наталия Балюк, взявшая интервью у Айдера Муждабаева для издания «Високий Замок».

Сейчас Айдер работает заместителем генерального директора телеканала ATR и считается одним из лучших публицистов Украины. Пока готовлю диктофон, передо мной уже стоит чашка ароматного кофе. «Я кофе не буду, только выпила», – спасибо и отказываюсь. «Нет, – говорит Айдер. – У крымских татар без кофе разговора не бывает».

Спрашиваю, на каком языке ему удобнее говорить. «Попробую по-украински», – говорит Айдер. Это было первое его интервью, которое полностью дал на украинском языке! Сам после нашего разговора был приятно удивлен, говорит, это была его очередная маленькая победа. А начали мы с футбола …

– Ты болельщик?

– Я болельщик в четвертом поколении. Всю жизнь болел за московский «Спартак». Мои дедушка и прадедушка жили в Москве и всегда болели за «Спартак». Имел в России много друзей – спортивных журналистов. И футбол занимал в моей жизни значительное место, только не сейчас …

– Когда отрезало?

– После аннексии. Даже раньше … Просто в какое-то время перестал интересоваться российским чемпионатом. Футбол вдруг исчез из моей жизни. Даже не могу объяснить, почему. Может, потому, что я симпатизировал Украине еще до того, как сюда переехал, а значительная часть футбольных фанатов в России, в том числе и «Спартака», стали слишком ура-патриотическими, на трибунах появились лозунги с политическим привкусом. Было противно от этого. Власть полностью подмяла под себя фанатские движения, многие из них подчинены ФСБ. Когда я начинал болеть за «Спартак», это была, скажем так, не системная команда. А сейчас весь футбол встроен в правящий режим, и таким образом влияет на общественное мнение и формирует образ России как страны-победительницы во всем.

– Проведение в России чемпионата мира по футболу добавило еще один пазл этому мифу …

– Большой пазл!

– Ты матчей не смотришь?

– Нет. Принципиально не смотрю. Понимаю, что игроки других стран ни в чем не виноваты, но просто не могу. Этот чемпионат был получен криминальным путем, Кремль купил голоса членов ФИФА. Мой друг, российский спортивный журналист Игорь Рабинер, за два года до аннексии написал книгу, которая называлась «Как Россия купила чемпионат мира по футболу». Издательство, увидев это название, перепугалось и изменило название на «Как Россия получила чемпионат мира по футболу», но смысл остался без цензуры. Тогда еще были вегетарианские времена, не как сейчас. Эта книга есть в Интернете, и там подробно описано, как Кремль постепенно и целенаправленно покупал голоса членов исполкома ФИФА.

После этого коррупционного скандала была аннексия Крыма, две войны – на Донбассе и в Сирии, сбит малазийский «Боинг», в котором погибли и граждане европейских стран! А еще «мелкая» деталь – четыре года назад Россия полностью фальсифицировала Олимпийские игры! Причем этим занималось государство, и это доказано! Удивляюсь, как после всего этого в мире остается такой низкий уровень понимания, что собой представляет современная Россия ?!

Как по мне, сейчас ситуация значительно хуже, чем была в 1979 году, когда Советский Союз напал на Афганистан. Но тогда мировое сообщество оказалось более принципиальным и единым, а сейчас оно разболтано. Видим как мир, по сути, сдается России. Проведение этого чемпионата – ужас и позор. Это жест поддержки Путина, и, как следствие, наблюдаем кристаллизацию рейха – весь русский народ объединяется вокруг идеи превосходства русской нации. Ну, один в один как в Германии-1936!

Одни больше любят фюрера, другие меньше, но главное – есть сильная страна, с которой все должны считаться, бояться ее и уважать. А закончится эта футбольная эйфория в России грязным грандиозным скандалом, как это было после Олимпиады. Вот увидишь!

Есть в России спортивный сайт «Матч», очередной пропагандистский медиа-ресурс в области спорта. И они сами написали, что американская антидопинговая организация уже выразила озабоченность тем, что в первых матчах российские футболисты показали очень высокие скорости и дистанции пробега игроков за матч. То, что российский пропагандистский сайт заранее об этом пишет, возмущается, мол, это запугивание нашей команды, агрессия против нашей страны – свидетельствует, что не все чисто. Действуют по принципу: лучшая защита – это нападение. Кто-то говорил, мол, после олимпийского допинг-скандала Россия не будет наступать на те же грабли. Наивные люди, которые не понимают, как у русских работают мозги! Ни с чем они считаться не будут, наоборот, делать все, чтобы одержать победу. Я уверен, что вылезет наружу и очередной допинг-скандал, и подкуп судей … Возможно, изобрели или купили у китайцев новый допинг, который еще не входит в допинговый список. Но это все вопрос времени, все откроется. Будет очередной скандал и позор! И вспомнят, как Россия покупала этот чемпионат. Но все это будет потом, а сейчас это «праздник футбола», нужный путинскому рейху как допинг.

– В последнее время западные страны явно идут на поводу у Путина. Яркий пример – недавний визит президента Франции Макрона в Россию, где он говорил Путину комплименты, даже заискивания…

– У меня создавалось впечатление, если бы Путин попросил Макрона поцеловать ему руку, то он бы поцеловал. И не только руку. Показалось, Путин сам не ожидал такого поведения от президента Франции.

– Почему так изменилось поведение Макрона? Сразу после победы на выборах он достаточно жестко высказывался в отношении России и Путина, не пустил на свою первую пресс-конференцию российских пропагандистов из «Раша Тудей» …

– Макрон – популист. К сожалению, в странах Запада к власти приходят махровые популисты. Они могут быть правые, левые и такие, как Макрон, без явного политического крена в какую-то сторону. Он видит, что «Раша Тудей» на французском языке рассказывает французским фермерам, что их сыр не имеет достаточного количества покупателей, а в России огромный рынок сбыта. Рейтинг самого Макрона через определенные непопулярные действия падает, и он думает, что ничего страшного, если поедет к Путину как миротворец, попытается восстановить экономические связи и заработает дополнительные баллы. На самом деле это предательство европейских принципов и ценностей, а также измена Украине.

Похожая ситуация и с Германией. Риторика Меркель также изменилась. Мои немецкие друзья удивлены ее поведением и уже не уверены, что она так принципиальна, как казалось раньше. В конце концов, строительство «Северного потока-2» – это уже не слова, а конкретный шаг. Америка открыто выступает против этого строительства, одни страны Европы – за, другие – против. Россия своего добилась – разделяет и властвует. Европа в этом вопросе разделена.

Кроме того, в Европе сейчас сильный антиамериканизм. Например, по последним социологическим опросам, лишь 12 процентов немцев считают Соединенные Штаты союзниками, зато почти 50 процентов считают Россию релевантным политическим союзником. Это ужас! В Берлине (и Восточном, и Западной) сейчас самая популярная партия – SPD. Это пророссийская партия, наследники коммунистов …

Такое впечатление, что немцам память отняло. Но вопрос не к людям, а к политикам. Люди там живут в свое удовольствие, не зацикливаясь на политических, и тем более, геополитических вопросах. И политики не хотят нагружать своих граждан, не хотят им рассказывать о сложных и неприятных вещах. Политикам надо обеспечить народу уютную жизнь. А без газа она будет не такой комфортной. Конечно, им хочется поскорее отменить санкции и наладить экономическое сотрудничество с Россией. Нынешние европейские лидеры очень напоминают тех, которые там были перед Второй мировой войной. Напрашивается еще одна параллель с периодом перед Второй мировой войной. Какая страна в Европе сейчас твердо выступает протии России …

– Великобритания.

– И все! Третья мировая война уже идет. Но это гибридная война. И Путин в ней выигрывает. В отличие от Гитлера, захватывает европейские страны по-другому.

Почти захватил Францию, президент которой, как мы видим, лояльный к России. Почти захватил Германию через экономические рычаги. О других странах и речи нет. Впрочем, они не так важны. В материковой Европе заправляют Германия и Франция. А там общественное мнение, элиты на стороне России. В Германии в эфире национальных телеканалов нельзя говорить, что Путин – диктатор, Россия – авторитарное государство. Можно говорить, что Россия – государство, которое имеет проблемы с демократией. Яркий пример такого цинизма – ситуация со сбитым малайзийским «Боингом». Все знают, что его сбило российское государство. За похожий террористический акт Каддафи был подвергнут политической анафеме, полной изоляции и экономическим санкциям. А малазийский «Боинг» мир проглотил. Когда вещи не называются своими именами, когда Путина не называют диктатором, а Россию – террористическим государством, прогресса в борьбе с этим режимом не будет.

– Значит, Путин действительно всех побеждает? Неужели мудрее и хитрее всего мира?

– У моего любимого поэта Игоря Губермана есть такой стишок – «Гарик». «Люби своих друзей, но не греши, хваля их чересчур или зазря, не сами по себе мы хороши, а фону из говна благодаря». Это о Путине. Он не гений, не монстр, он обычный человек, который по воле случая оказалась на такой должности. И за то, кем стал, обязан русскому народу, которому после Ельцина был нужен вождь, вокруг которого можно было объединиться. Шаг за шагом Путин делал то, чего от него ожидали русские. А еще ответственность за того Путина, которого видим сейчас, лежит на западных левых обществах. Например, влиятельный журнал «Тайм» четыре или пять раз ставил портрет Путина на обложку и признавал его самым влиятельным человеком года. Что может произойти с психикой человека, выросшего на окраине Питера, воспитывавшегося в подворотне, затем бывшего на десятых ролях в КГБ, носившего Собчаку портфель, и вдруг на него свалилась должность президента, так как Ельцин считал его управляемым? И через некоторое время Путин увидел, что все его воспринимают как великого вождя. Это как в песне Высоцкого, «Но виновен НЕ жираф, а тот, кто крикнул из ветвей …».

– Режим Путина все чаще сравнивают с гитлеровским рейхом …

– Я в свое время читал несколько книг о начале гитлеровского рейха, это как две капли воды похоже на то, что сейчас делается в России.

– Он сознательно подражает тому режиму или это происходит непроизвольно?

– Путин неспособен сам что-то придумать. Он хороший тактик, но никудышный стратег. И всегда действует по одному сценарию. Вспомните аннексию Крыма. Сначала категорически отрицал, что там есть русские войска. Говорил о самообороне, зеленых человечках… Это была такая тактика. Ждал реакцию США и стран, подписавших Будапештский меморандум. Не дождался. И понял, что может двигаться дальше: объявлять Крым частью России. Потому что не увидел американского флота вокруг Крыма. Если бы он там был, если бы окружил Крым, ситуация была бы похожа на Карибский кризис, мол, мы отсюда пойдем, когда вы уйдете.

Но этого не произошло, и у Путина руки оказались развязаны. Крым он подарил своим фанатам и получил 90-процентный рейтинг. А 10 процентов оппозиционно настроенных к режиму россиян благодаря Чемпионату мира по футболу поняли, что Путин всесилен, и смирились – теперь празднуют вместе со всеми соотечественниками победы рейха.

– Какая-то безнадежная, пессимистическая картина вырисовывается. Что же в этой ситуации делать Украине, которой некуда деться от этого сумасшедшего соседа? Почти все постимперские нации переросли болезнь великодержавного шовинизма. Кроме России, которая до сих пор остается империей, хотя и урезанной. Империи всегда хотят расширяться или хотя бы восстанавливаться. То есть для Украины это вечная проблема, вечная угроза …

– Украина должна максимально активно работать с теми политиками, журналистами, общественными средами в Европе и Америке, которые трезво смотрят на вещи. Сейчас мы плохо с ними работаем. Но Путин нам поможет. Потому что он не остановится. Главный принцип диктатора – это принцип велосипеда: когда перестаешь крутить педали – падаешь.

Путин вынужден «крутить педали». И он выкинет что-то такое, что вызовет настоящий ужас в мире. Но, боюсь, что этот кошмар он будет делать здесь, в Украине. Ему не надо терроризировать Германию или Францию, они и так лояльны. Российские спецслужбы будут все больше дестабилизировать ситуацию в Сирии, чтобы подпитывать миграционный кризис ради победы популистов.

Второе направление – это влияние на политическую ситуацию в Украине. Операция Бабченко – это операция против Украины, а не против Бабченко. Им требуется убить не Бабченко или еще кого-то, их цель – убить Украину. Все провокации, которые были и еще будут – нападения на синагоги, на ЛГБТ, на ромов – это все спецоперации российских спецслужб. Нет никакой «Трезвой и злой молодежи», такой организации не существует. Есть одна структура, которая этим всем занимается, она называется ФСБ России. Они мониторят ситуацию в Украине, общественные настроения, и когда увидели, что есть проблемы с цыганами, решили использовать это для провокации.

В Украине могут кого-то недолюбливать, наконец, такие явления есть во всем мире, во всех странах, но в Украине за это не убивают. Нет в украинском обществе радикальных взглядов, это все привнесено искусственно. Это в России является нормой убить человека за другой цвет кожи или разрез глаз. Именно в России процветает ксенофобия, воспитанная властью. Российские спецслужбы «крышуют» все радикальные организации. Спонсируют их и в Украине. У меня нет никаких сомнений, что в последнем погроме ромов во Львове прослеживается рука Москвы.

Мы должны понимать, что воевать с Россией приходится не только на фронте, но и в тылу. Сейчас, в преддверии президентской избирательной кампании, диверсионная деятельность будет активизироваться. Нас ожидает грязная политическая борьба на фоне российских провокаций. Россия хочет терроризировать Украину. Украинцы должны это понимать и не быть пешками, марионетками Путина.

Но самое страшное, что нас ждет, это реакция Москвы на объединение украинской церкви. Сейчас она борется против этого так называемыми дипломатическими методами: это как и с Чемпионатом мира по футболу, с чемоданами денег ездят по поместным православным церквям. А когда Вселенский патриарх признает, что Украина имеет право иметь поместную церковь, начнутся такие провокации, которых даже не можем представить. Потому что для России потеря влияния на православие – такой же ужас, как потеря Украины после Майдана. Социологические опросы показывают, что 80 процентов прихожан УПЦ МП без сомнения перейдут к новой украинской церкви. Это означает, что Московский патриархат в Украине не будет существовать. Самая большая православная община – в Украине (количество православных здесь больше, чем в России), и она выходит из подчинения Москвы. Для Путина это катастрофа. Это конец империи. Возможны даже боевые действия под предлогом защиты православных. Вспомните, под каким предлогом пытались создать Новороссию: защитить права русскоязычных! Теперь могут пойти войной, прикрываясь защитой православных. Влияние на православие – последний рубикон для российской империи.

– Твоя фамилия в так называемом расстрельном списке. Как изменилась твоя жизнь после дела Бабченко?

– Моя фамилия на первом, «почетном» месте этого списка. С одной стороны, это должно было радовать мое самолюбие, но с другой, если серьезно, то моя жизнь ощутимо изменилось, и не в лучшую сторону. У меня нет свободы передвижения, со мной всегда охранник. Но понимаю, что это нужно, потому что угроза моему другу Аркадию была вполне реальной. Более того, Аркадий считает, что изначально планировали убить не его, а меня. Он имеет гораздо больше информации, чем я, и если такое говорит, то очевидно, не без оснований.

P.S. После разговора на кухне телеканала ATR Айдер предложил подвезти меня до отеля. Спускаемся во внутренний двор, где припарковано его авто. Неподалеку на скамейке сидит человек. «Это мой охранник Саша», – знакомит нас. Айдер садится за руль, Саша рядом – на переднем сидении, я на заднем. «По дороге заедем на рынок, – говорит Айдер, – надо кое-то домой купить». У рынка паркуемся, Айдер говорит охраннику, что быстренько сам сбегает. Тот возражает. «Никакой свободы действий», – вздыхает и улыбается Айдер. Я тем временем остаюсь в авто. Сказать, что чувствую себя безопасно и уютно, не могу. Думаю, если у меня тревожное состояние, то Айдеру, который живет в таком напряжении уже почти месяц и неизвестно, сколько это еще продлится, точно не позавидуешь …

Айдер Муждабаев, «Високий Замок»