Что движет Россией в эскалации конфликта на Азовском море?

Углубляется противостояние России и Украины в акватории Азовского моря. Россия имеет внушительный военный потенциал по сравнению с Украиной, и в этих условиях необходимо искать другие, не военные решения.

Сейчас главное, что может сделать Украина – это, на мой взгляд, обратиться к международным организациям. В случае с Азовским морем применение военных инструментов будет иметь только негативные последствия, пишет на страницах «Нового Времени» содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник.

И дело даже не в том, что морской украинский и российский потенциалы даже сравнивать трудно. Россия специально провоцирует Украину на действия, которые могли бы оправдать потенциальную агрессию, которая будет абсолютно непропорциональна тем военным мерам, которые может применить Украина.

Однако в то же время это не означает, что мы не должны создавать собственные военно-морские средства защиты: как транспортных путей, так и побережья. Должен быть комплекс юридически-дипломатических инструментов, подкрепленный военной мощью.

Так, можно сказать наверняка: подобный способ решения проблемы требует больших усилий, терпения и времени. Потому международные организации действительно не реагируют мгновенно. Существует соблазн платить той же монетой: если Россия блокирует движение торговых судов, идущих в Украине – под нашими или другими флагами – отвечать тем же. На мой взгляд, это не совсем дальновидное решение.

Следует обращаться к международным организациям и судам – это не даст быстрых результатов, но по крайней мере создает, во-первых, меньшие риски, а во-вторых – долгосрочный эффект. А этот конфликт – и мы все должны это понимать – очень надолго.

Какие цели преследует Россия в Азовском море? Очевидно, что где-то с середины 2014 одним из ключевых направлений российской политики является истощение Украины.

Имея значительный военный потенциал, Кремль мог бы пойти на масштабное наступление, однако там вполне понимают возможные действия со стороны международного сообщества и сопротивление – со стороны Украины. А вот скрытая агрессия и наступление, по расчетам Кремля, должны привести к коллапсу украинской экономики и политическим изменениям в пользу России. Морская блокада – это один из элементов этой политики, и далеко не единственный.

Не сказал бы, что таким образом Россия стремится к нагнетанию ситуации. Скорее всего это делается без лишнего привлечения внимания, ибо месседжи, которые идут от России, направлены на убеждение: ничего особенного не происходит. Мол, Керченский мост никоим образом не препятствует движению судов, а российские действия – это никак не агрессия или удар ответ, когда вместо одного российского рыболовного судна арестовывают три украинских. Все наоборот: Россия пытается напустить тумана в глаза, не прибегая к военной риторике. И это не менее коварно и опасно.

Алексей Мельник, «Новое Время»