Мир на пороге глобального кризиса. Реакция России на неблагоприятные прогнозы

В мире возможен новый глобальный кризис. Bank of America не исключил возникновения новой сложной ситуации, схожей с тем, что случилось 20 лет назад – в августе 1998 года. Угрозу мирового финансового шторма признали и в Банке России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать исследования Bank of America. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что для российских властей разговоры о кризисе совсем некстати.

Bank of America обнаружил неприятную тенденцию. Кратко ее можно сформулировать так – мир вновь меняется. Новые реалии – сильный доллар и рост акций высокотехнологичных гигантов – создают угрозы для так называемых развивающихся экономик.

Что-то похожее было 20 лет назад, в 1998 году. Тогда «упала» Юго-Восточная Азия, а затем и Россия. Ранее Всемирный банк также опубликовал результаты своих исследований, где упоминается о различных угрозах для глобальной экономики. Там, собственно, и перечисляются эти самые новые вызовы. Среди таковых – торговые войны, протекционистская политика Дональда Трампа, санкционное давление на страны, новое обострение вокруг Ирана. Все это создает проблемы, с которыми не все могут справиться. Кстати, угрозу новых шоков в мировой финансовой системе признает и Центральный Банк России устами первого заместителя председателя Ксении Юдаевой. Причины все те же.

Экспертное сообщество тоже в основном соглашается с наличием подобных сценариев. Начальник аналитического департамента управляющей компании «БК-Сбережения» Сергей Суверов замечает, что Китай может замедлиться и стать всему причиной: «Действительно, сейчас увеличилась вероятность мирового кризиса, который может прийти, прежде всего, из Китая. Мне кажется, что эта угроза спровоцирована действиями США, которые объявили торговую войну. Вот 6 июля вводится пошлина на китайские товары. Это может резко замедлить и китайский экспорт, и вообще показатели китайской экономики».

В России на эту тему всегда говорят одинаково – у нас за эти годы создана серьезная подушка безопасности, наша экономика окрепла, и никакие мировые кризисы нам нипочем. Здесь сразу же вспоминается ставшая знаменитой фраза премьера Владимира Путина в 2008 году перед одноименным кризисом: «Россия – тихая гавань для инвесторов». Получилось не совсем так, но, тем не менее, тот кризис, как и последующий – в 2014-м – мы пережили, и правительство записало это в графу собственных достижений.

Что же будет сейчас? Вопрос задается Дмитрию Пескову. Знакомы ли в Кремле с соответствующими прогнозами? Пресс-секретарь президента, похоже, не совсем ожидал такого поворота темы:

– Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы с ней вступать в какую-то дискуссию.

– Значит, все будет хорошо.

– Наверняка.

В целом, можно сказать, что очередной мировой кризис – это то, что совсем нам сейчас некстати, ведь страна взяла курс на кардинальное улучшение жизни своих граждан. Правда, этому предшествуют так называемые непопулярные меры. Понятно, что не все этим довольны.

Если же, к тому же, из-за границы принесет очередной финансовой шторм, то светлое будущее вновь придется откладывать.

Хотя, как писали еще в советских учебниках, в системе мирового капитализма кризисы – привычное явление, и они происходят периодически. А мы пока что часть этой самой системы. Вот и 17 августа будем отмечать 20-летнюю годовщину большого экономического потрясения конца девяностых. Очень хотелось бы, чтобы все это стало историей и никогда больше не повторялось.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»