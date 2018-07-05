Переименование по Фрейду: указы Путина выдают тайные желания российских элит

Путин присвоил трем полкам армии РФ названия украинских городов. И что это могло бы значить? На самом деле обозначает только одно – имперские устремления российского руководства.

Президент России Владимир Путин присвоил 30 июня нескольким российским воинским частям наименования ряда городов и местностей, по большей части – зарубежных. Об этом пишет на страницах «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

А именно: 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк – «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк – «гвардейский Нежинский», 90-я гвардейская танковая дивизия стала «Витебско-Новгородской», 856-й гвардейский самоходный артиллерийский полк – «Кобринским», 102-й мотострелковый полк – «Слонимско-Померанским», 381-й гвардейский артиллерийский полк – «Варшавским», 400-й самоходный артиллерийский полк – «Трансильванским», 144-я гвардейская мотострелковая дивизия – «Ельнинской», 150-я мотострелковая дивизия – «Идрицко-Берлинской», а 933-й зенитно-ракетный полк – «Верхнеднепровским».

Нетрудно заметить, что все переименования прямо связаны с историей Второй мировой войны в российской версии «Великой Отечественной», причем кремлевские пропагандисты, составлявшие список, подбирают буквально последние крохи. Так, 6-й танковый полк – это огрызок давно расформированного 6-го гвардейского Львовского танкового корпуса.

Менее очевидны причины переименования именно сейчас, а не к 9 Мая и даже не к 22 июня, которое в России тоже стали отмечать как праздник. Но при взгляде на календарь и с этим можно разобраться: 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором Дональда Трампа ожидают с тем же примерно чувством, с каким ждут визита не вполне адекватного слона в тесной лавке, торгующей дорогим фарфором.

В рамках саммита также предстоит работа комиссии Украина-НАТО, и проблемы с блокированием ее работы Венгрией пока не вполне разрешены, хотя и находятся в процессе решения. И вообще, в НАТО накопились внутренние противоречия – словом, саммит будет не самым простым. Отчего бы Москве не потроллить немного «европейских партнеров», Киев, а заодно и Минск, чтобы Батька не очень заносился?

С формальной же стороны, повторяю, все нормально. Да, есть такая традиция – присваивать воинским частям наименования местностей, где они успешно воевали. В Украине, к слову, есть 128-я горно-штурмовая бригада, которая до 2013 г. называлась Карпатско-Туркестанской, – и ничего, в Центральной Азии этот факт воспринимали довольно спокойно. Иной вопрос, что такое массовое и, вдруг, с места в карьер переименование говорит о некоем зуде, который внезапно испытали в Кремле. Ну, хорошо – пусть себе и чешут, где чешется. Нам-то зачем реагировать на звук московских почесываний?

Иными словами, это как раз тот случай, когда самой правильной из реакций был бы полный игнор. И это верно почти для всех московских инициатив по возвеличиванию своего якобы славного прошлого. Известно ведь, что если вы вступаете в дискуссию с идиотом, то вас, вероятно, двое. Известно и то, что идиот и сам может проявить себя, ему не нужна для этого ничья помощь. Вполне достаточно просто его не перебивать.

Увы, украинские комментаторы не проявили похвальной сдержанности. Сеть буквально взорвалась комментариями, самым выдающимся их которых было предположение об утечке информации: мол, Путин нечаянно выдал место планируемой дислокации этих частей в будущем. Характерно, что ни в Германии, ни в Польше, ни даже в Беларуси никакой истерики по этому поводу не случилось.

Но даже если принять всю эту конспирологию, то что, собственно, мы узнали нового? Что Путин хочет проглотить Украину и присоединить ее к России? Ну да, мы это знаем. И противодействуем, как можем. Желаете поучаствовать в этом противостоянии – добро пожаловать в клуб любителей мертвых ихтамнетов. Есть масса способов вступить в него и внести свой, пусть даже скромный, но вовсе не бесполезный вклад. А истерить-то зачем? Зачем кормить троллей в Москве?

Особенно прискорбно то, что по Украине всю эту истерику разгоняли вовсе не обыватели, которые как раз повели себя разумно, попросту не замечая путинских потуг. Ее разгоняли люди, заявляющие о себе как об «аналитиках» и, похоже, искренне считающие себя таковыми. Причем делали они это буквально наперебой, будто боясь опоздать и не получить кусочка желанной славы. Получилось смешно – и в Москве посмеялись. Очень хочется верить в то, что эта история хотя бы не получит продолжения и в Украине не кинутся переименовывать воинские формирования, спеша закрепить за собой куски советского прошлого.

Нам незачем конкурировать с Россией за имперские руины. России они необходимы – будущего у нее нет, вот она и пытается закрепить за собой развалины прошлого. Ей просто негде больше жить, кроме этих руин. А у нас будущее есть. И мы идем к нему. И цепляться за ложь «Великой Отечественной», которой прикрыли бездарный провал советского руководства, угробившего 42 млн своих граждан, нам совсем ни к чему.

В остальном же, анализируя действия Кремля, не стоит, право, искать в них глубоко скрытых смыслов. В них и явный-то смысл не всегда присутствует. Лучше почаще вспоминать завет Зигмунда Фрейда о том, что иногда сигара – это просто сигара. И если речь идет о России, то сигара эта всегда дешевая и вонючая, а часто еще и краденая. Но все равно – это просто сигара. А вовсе не то, о чем вы привычно подумали. То, о чем вы подумали, в России давно пришло в негодность, притом на общегосударственном и концептуальном уровне.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»