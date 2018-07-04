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Новости

Рубан сам попросился в список на обмен удерживаемых лиц между ОРДЛО и Украиной, – адвокат

«Громадське»
04 июля 2018

Адвокат подтвердил, что именно через него была передана просьба Рубана к оккупационным властям ОРДЛО о включении последнего в списки на обмен заложников.

Арестованный экс-глава так называемого центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан сам попросил боевиков ОРДО включить его в их список на обмен удерживаемых. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

По словам юриста, именно через него Рубан передал соответствующую просьбу так называемому «омбудсмену ДНР» Дарье Морозовой.

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В мае председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что боевики ОРДО включили в списки для обмена пленными Владимира Рубана.

«Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона… Это говорит, видимо, о том, для кого он является действительно ценным», – сказал Грицак.

Он также сообщил, что СБУ проверяет информацию о причастности военнослужащих России к передаче оружия нардепу Надежды Савченко и Рубану, о чем ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

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«В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки вы будете иметь информацию», – отметил Грицак.

Рубан был задержан 8 марта на КПВВ «Майорское» с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Подготовка к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».

Позже Рубану сообщили о новом подозрении: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц.

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Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации «ДНР» (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу.

«Громадське»

Tags: Владимир Рубан, Обмен пленными, ОРДЛО, Украина

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