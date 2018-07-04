Совет ЕС собирается утвердить продление санкций против России

Санкции будут продлены еще на полгода. В тоже время в США сенаторы согласились, что именно российское вмешательство позволило выиграть президентские выборы Трампу, что так же может обернутся новыми санкциями против России.

Совет ЕС в четверг формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Решение Совета ЕС ожидается завтра. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в следующий понедельник», — сказал один из европейских дипломатов.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами до конца января 2019 года. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце июля.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе на прошлой неделе согласовали продление экономических санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в Донбассе.

При обсуждении продолжения экономических санкций правительство Италии не сделал никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу. Обсуждение санкций продолжалось две минуты.

В тоже время Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведывательного сообщества о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном во вторник, 3 июля.

«Комитет почти полтора года изучал аналитическую работу, проделанную разведсообществом, и источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы», – говорится в публичном заявлении, распространенном председателем комитета республиканцем Ричардом Берром.

«Мы считаем, что президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал кампанию, направленную на президентские выборы в США. Цели России заключались в подрыве общественного доверия к демократическому процессу в США, очернении Клинтон и нанесении ущерба ее возможности быть избранной и потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин и российское правительство создавали явные преференции избранному президенту Трампу», — говорится в отчете.

Спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

«Укринформ»