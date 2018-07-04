Новинский просил патриарха Варфоломея не предоставлять автокефалию украинской церкви

Нардеп от «Оппоблока» Новинский вместе с представителями клира московского патриархата ездил к Вселенскому патриарху Варфоломею и просил отказать Украине в предоставлении томоса на автокефалию церкви.

Делегация из нескольких митрополитов УПЦ МП вместе с нардепом Вадимом Новинским посетила Константинополь, чтобы отговорить патриарха Варфоломею от предоставления автокефалии для украинской церкви. Как сообщает «ЛІГАБізнесІнформ», этот визит в исторический район Фанар состоялся 23 июня, но успешным не был.

Кроме Новинского к патриарху Варфоломею ездили митрополиты донецкий и мариупольский Иларион, каменец-подольский и городокский Феодор, бориспольский и броварской Антоний.

Одесская епархия выложила в YouTube видео встречи в резиденции Варфоломея.

После этого патриарх Варфоломей заявил, что Украину церковно России не отдавали, а присоединение киевской митрополии к Москве произошло против канонов:

«Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и присоединения их к московской церкви».

«Мы желаем, как мать-церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела – десятков миллионов верующих», – отметил Варфоломей.

В церковных кругах считают, что автокефалия Украинской православной церкви может быть предоставлена по примеру и в формулировках томоса для Польши в 1924 году, отмечает «ЛІГАБізнесІнформ».

Кроме того, по данным издания, в УПЦ МП собирали подписи архиереев «на пустых листах» и обманом, чтобы высказаться против автокефалии украинской церкви.

Также заявление Варфоломея может быть реакцией на заявление иерарха МП Илариона о том, что предоставление украинской церкви автокефалии может привести к кровопролитию.

На 9 июля запланирован визит делегации Константинополя в Москву для обсуждения украинского вопроса.

«Очевидно, патриарх решил довести в публичном пространстве неизменность своей позиции в ответ на эти события и резкие заявления, которые звучали со стороны МП», – говорят в КП.

В Киевском патриархате настроены на то, что Томос для Украины будет.

Ближайшие даты синода назначены на 10-11 июля. Допускают, что окончательное решение по томосу будет принято в августе или в сентябре.

«ЛІГАБізнесІнформ»