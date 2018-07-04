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Новости

В Приднестровье пытаются возобновить конфликт и втянуть в него Россию, – Додон

«Deschide»
04 июля 2018

В Молдове разворачивается политическое противостояние между президентом Додоном и оппозицией. При этом президент обвиняет оппозицию в стремлении развязать новый конфликт в Приднестровье.

Президент Молдовы Игорь Додон обвиняет оппозицию в попытках возобновить конфликт в Приднестровье с целью втянуть в него Россию. Об этом пишет «Deschide».

«Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет», – сказал он.

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«Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, поскольку о проевропейском векторе нечего говорить. В среду исполнилось четыре года с момента подписания соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, но ожидаемых результатов нет», – добавил Додон.

Он надеется, что выборы в парламент, которые запланированы на осень, «расставят все по местам, люди проголосуют за тех, кому доверяют».

Додон также пригрозил заблокировать проект Стратегии национальной обороны, если парламент не учтет его предложения.

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Проект предусматривает «разработку жизнеспособной и эффективной системы обороны при отражении возможных агрессий, нападений и подрывных действий в отношении суверенитета, независимости, территориальной целостности страны и/или безопасности ее граждан».

Среди угроз и рисков указаны: военный потенциал в приднестровском регионе (в том числе Оперативная группа российских войск), использование инструментов информационной пропаганды, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

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В документе содержится призыв к РФ «в полном соответствии с правилами, безоговорочно и незамедлительно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года».

«Deschide»

Tags: Игорь Додон, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина

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