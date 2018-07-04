В Приднестровье пытаются возобновить конфликт и втянуть в него Россию, – Додон

В Молдове разворачивается политическое противостояние между президентом Додоном и оппозицией. При этом президент обвиняет оппозицию в стремлении развязать новый конфликт в Приднестровье.

Президент Молдовы Игорь Додон обвиняет оппозицию в попытках возобновить конфликт в Приднестровье с целью втянуть в него Россию. Об этом пишет «Deschide».

«Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет», – сказал он.

«Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, поскольку о проевропейском векторе нечего говорить. В среду исполнилось четыре года с момента подписания соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, но ожидаемых результатов нет», – добавил Додон.

Он надеется, что выборы в парламент, которые запланированы на осень, «расставят все по местам, люди проголосуют за тех, кому доверяют».

Додон также пригрозил заблокировать проект Стратегии национальной обороны, если парламент не учтет его предложения.

Проект предусматривает «разработку жизнеспособной и эффективной системы обороны при отражении возможных агрессий, нападений и подрывных действий в отношении суверенитета, независимости, территориальной целостности страны и/или безопасности ее граждан».

Среди угроз и рисков указаны: военный потенциал в приднестровском регионе (в том числе Оперативная группа российских войск), использование инструментов информационной пропаганды, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

В документе содержится призыв к РФ «в полном соответствии с правилами, безоговорочно и незамедлительно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года».

«Deschide»