Нацгвардия Украины задержала трех лиц из базы данных «Миротворец»

Задержанные пытались пересечь линию соприкосновения украинских сил с формированиями российских оккупационных сил на пунктах пропуска. В результате проверки выяснилось, что эти лица внесены в базу данных «Миротворец».

На мобильном блокпосту правоохранители задержали трех человек, которые в базе «Миротворец» были указаны, как боевики из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что двух граждан 1990 и 1986 годов рождения бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское.

Гвардійці на мобільному блокпосту затримали одразу трьох бойовиків "ДНР" Двох громадян 1990 та 1986 років народження… Опубліковано МВС України Середа, 4 липня 2018 р.

«При проверке этих лиц был сделан запрос по базе данных «Миротворец». В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НЗФ», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что в тот же день на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, военным нарядом был остановлен автомобиль Ford Escape.

В МВД добавили, что в результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в г. Попасная Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой «ЛНР».

Ранее сообщалось, что на выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого «прокурора» оккупированных районов Донецкой области.

МВД Украины