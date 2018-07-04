Суд не позволил российской компании «МиГ» взыскать деньги с украинского партнера

Апелляция российской компании «МиГ» на отказ от взыскания в их пользу денежных средств украинского «Электронприбор» была отклонена судом.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил иск российской самолетостроительной корпорации «МиГ» о взыскании 63,4 тыс. долларов с украинской компании «Электронприбор». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам суда, в 2013 году «Электронприбор» и авиастроительный завод «Сокол» (правопреемником которого является «МиГ») заключили договор на поставку украинской стороной блоков контроля параметров БКП-48 для военного самолета МиГ-31.

Отмечается, что этот контракт был заключен на основании соглашений между правительствами Украины и России.

Россияне полностью заплатили за продукцию, однако украинская компания, хоть и изготовила заказное оборудование, отгрузить его не смогла из-за форс-мажорных обстоятельств – в Украине ввели запрет на экспорт в РФ товаров военного назначения.

«Коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда пришла к выводу, что выданный Торгово-промышленной палатой Украины сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств является надлежащим доказательством, которое устанавливает факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к невозможности выполнения ответчиком обязательств по договору» , – говорится в заключении суда.

Кроме того, с учетом того, что истец не воспользовался правом на расторжение договора в связи с форс-мажором, суд установил, что договор является действующим, а возникновение форс-мажорных обстоятельств не является основанием для отказа от оплаты за работы, выполненные до наступления таких обстоятельств.

«Таким образом, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение Хозяйственного суда города Киева подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска», – отмечают в апелляционном суде.

Пресс-служба Киевского апелляционного хозяйственного суда