Политузника Клыха обнаружили в тюремной психбольнице

Клых был госпитализирован против его воли, но администрация колонии где он отбывает срок по сфабрикованному против него в России делу, – настаивает на обратном.

Заключенный в России украинец Станислав Клых находится в Областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

« Станисав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице», – сообщила она.

Станисав Клых нашёлся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице.Его обнаружила там Екатерина… Опубліковано Tatiana Shchur Вівторок, 3 липня 2018 р.

«Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня», – добавила Щур.

По данным правозащитницы, Клых чувствует себя лучше.

«Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь «плыла», образы зашкаливали и казались Роману «фантазийно-бредовыми», то Екатерина нашла его более спокойным и разумным», – написала Щур.

При этом у адвоката сложилось впечатление, что Клых находится под влиянием успокоительных препаратов.

Сам Станислав, по ее словам, сказал, что ему делают «какие-то прививки». Клых пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, чуть дав прочитать, на прогулки водят редко. Он просил передать ему список детской приключенческой литературы.

«Ясно, что необходимо: Во-первых – объективное обследование независимыми специалистами», – написала правозащитница.

«Во-вторых – допустить к нему Уполномоченного по правам человека Украины и психиатра международного уровня. И главное – немедленно отправить его домой», – добавила она.

8 июня первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила со ссылкой на слова матери политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, что осужденный в России украинец Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.

26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 – начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицали все обвинения, Клих заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что Клих сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Также сообщалось, что по решению руководства тюрьмы к Клиху применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.

«Украинско-Российское обозрение»