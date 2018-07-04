Украина передала в международный суд список иностранцев воевавших на стороне России на Донбассе

Всего в списках значатся несколько сотен наемников и боевиков участвовавших в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований созданных Россией для оккупации Донбасса.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, воевавших на стороне Российской Федерации на Донбассе. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через МИД списки установленных в ходе расследования уголовного производства о агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев», – пояснил прокурор.

«Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», – добавил он.

Также Матиос возмутился «двойными стандартами», которые иногда применяются к Украине со стороны других государств.

«Наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали, но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются в Украину, очень обидно поражают душу», – рассказал главный военный прокурор.

«Они не оставляют нам иной возможности, как делать все самим и доводить мировому сообществу и соответствующим институтам, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны», – заявил военный прокурор.

«Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить удачу войны на территории суверенного государства в центре Европы», – добавил Матиос.

«112 Украина»