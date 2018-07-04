Россия требует от ПАСЕ снять санкции

В противном случае российское руководство грозится не выплачивать членские взносы в бюджет Совета Европы. Со своей стороны руководство ПАСЕ изыскивает возможности снять санкции с российской делегации.

В МИД РФ настаивают, что Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, пока c российской делегации в ПАСЕ не будут сняты все санкции. Об этом говорится в заявлении российского министерства, обнародованном на сайте ведомства 4 июля.

Как известно, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию за незаконную аннексию Крыма. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций.

В прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ».

«Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», – заявили в российском министерстве.

В МИД РФ заявляют, что «бездумные действия ПАСЕ» привели к тому, что «практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека избраны без участия российских парламентариев».

Учитывая предстоящие выборы генсека Совета Европы летом следующего года, россияне угрожают, что легитимность новоизбранного секретаря может быть для них «под вопросом».

В то же время в Совете Европы продолжаются попытки вернуть полномочия российской делегации. Руководящий орган ПАСЕ сделал шаг к снятию санкций из России. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

МИД России