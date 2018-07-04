Футбол и ребрендинг российской армии, – Цимбалюк

Российская пропаганда разошлась не на шутку. Вроде бы только прошли в четверть финала мундаля, а эйфория такая как будто взяли штурмом Киев…

Зачем местная пропаганда талдычит о большой поддержке российских футболистов в Украине; новые позывные танковых полков армии РФ и как их будут встречать в свободной Украине. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Прецеденты есть, – отмечает Цимбалюк, – Внимательно читайте газеты, чтобы не было разрыва между ожиданиями и реальностью.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»