Путин мобилизует свое «ватовоинство» в ОРДЛО

На оккупированной части Донбасса снова неспокойно – так называемая «власть» объявила мобилизацию. Давайте разберемся: почему и зачем российским оккупационным властям понадобились такие мероприятия именно сейчас?

На днях Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются «мобилизационные мероприятия» российских оккупантов. Об этом пишет на страницах «Depo.Война» Руслан Рудомский.

Украинским разведчикам удалось установить, что местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибыть в «военные комиссариаты». В дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 АК (так называемая «армия ДНР») и 2 АК (так называемая «армия ЛНР») российско-оккупационных войск.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобных «мобилизаций» в ЛДНР. Вспомнить хотя бы «первый в истории ДНР военно-полевой сбор резервистов», который состоялся в апреле 2017 г. Тогда на полигон близ города Чистяково (бывший Торез) согнали, по разным данным, от 20 до 30 тыс. человек из всех городов так называемой «республики», которым выдали аж 150 автоматов на всех.

Правда, тогда «мобилизация» так и не вышла за рамки пиар-акции, и все пафосные слова о том, что «это кадровый резерв армии ДНР на случай восстановления масштабных боевых действий», так и остались не более чем словами.

Как бы то ни было, а сейчас, по разным данным, в Донецкой и Луганской областях находится около 5 тыс. кадровых российских военнослужащих и 35 тыс. боевиков.

Во время АТО этого вполне хватало для мелких провокаций на линии разграничения и запугивания прифронтовых городов. Однако события последних двух месяцев, а именно – начало операции объединенных сил, не только привели к большим потерям со стороны российско-террористических войск, но и изрядно напугали военное командование как обоих «республик», так и их кремлевских кураторов. Ведь Вооруженные силы Украины не только уверенно отражали все атаки боевиков, но и достаточно успешно контратаковали, результатом чего стали новые достижения по всей линии фронта: вблизи Желобка, Горловки, Марьинки, на Светлодарской дуге и т. п.

Итак, оптимисты вполне вправе думать, что террористы: а) в панике; б) не справляются основными силами; в) испытывают значительные потери.

В контексте этого всего нынешняя «мобилизация» выглядит неким паническим латанием дыр в боевых порядках террористических бандформирований, главари которых боятся наступления украинских войск накануне президентских выборов (бытует мнение, что Порошенко для повторного переизбрания нужна военная победа с освобождением новых территорий).

Однако есть и другой, более пессимистичный сценарий, который заключается в подготовке России к наступлению на контролируемую Киевом территорию Украины. Об этом косвенно свидетельствуют достаточно много факторов – от российских провокаций на Азовском море и бряцания ядерным оружием на границе до новому потока беженцев из Сирии (спровоцированного в том числе военными действиями России), который вскоре достигнет Европы и еще больше пошатнет и без того неустойчивое политическое положение правительств топ-государств, которые поддерживают Украину.

Определенная логика в этом есть, ведь Россия находится на грани финансового краха – цивилизованный мир не только не отменил санкции, но и четко дал понять, что отменит их только в обмен на возвращение Крыма Украине. А раз Путин не может дать своему народу хлеба, значит, будет пытаться «накормить» его зрелищем. По сути, ничего другого ему не остается. Другое дело, «зрелище» это будет связано с Украиной или нет?

Не исключен также вариант, что Путин просто «играет мускулами» в ответ на демонстрацию Украины силы в рамках ООС. Однако этот вариант также не исключает широкомасштабного военного столкновения.

Как бы то ни было, а Донбасс сейчас напоминает пороховую бочку, которая вот-вот взорвется. Вопрос лишь в том, каким именно будет этот взрыв: зайдут миротворцы ООН, Путин пойдет на очередное обострение или ВСУ начнут полномасштабное наступление. Но мы об этом узнаем только по факту развития событий.

Руслан Рудомский, «Depo.Война»