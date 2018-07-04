Россия оторвала куски территорий у всех соседних стран, – историк Сытин

Есть ли поводы любить русских? Ели нет, то в чем причины столь распространенной и устойчивой русофобии. Вопрос весьма простой, но ответ – абсолютно не доходит до поклонников «русского мира».

Коротко по поводу наименования (переименования) дивизий и прочих воинских соединений в традициях Великой Отечественной войны, всякие там Житомирско-Берлинские и иже с ними. Этот вопрос на своей странице Facebook разбирает российский историк Александр Сытин.

Имеют ли право русские это делать и соответствует ли это их представлениям об истории? Ответ – да!

Коротко по поводу наименования (переименования) дивизий и прочих воинских соединений в традициях Великой Отечественной… Опубліковано Alexander Sytin Вівторок, 3 липня 2018 р.

Только не надо тогда потом спрашивать и удивляться, откуда берется русофобия. Ибо то, что вы называете освобождением и своим подвигом на самом деле для тех, кого вы якобы освобождали было завоеванием и разграблением с вашей стороны.

Почему вам, русским, так трудно это понять?

Ведь нет ни одной граничащей с вами страны, у которой вы не отхватили бы кусок территории!

И после этого вы вопрошаете на весь мир: За что же нас не любят?

А за что и кому, позвольте спросить, вас любить?

Чтобы вы хоть что-то могли понять, вообразите, что Германия, возрождая свои вооруженные силы, назвала военно-воздушную дивизию (бригаду) «Герман Геринг». Какие бы вы подняли вопли!

Ну что, поняли или никак?!

Александр Сытин, Facebook