Вехи истории: Как СССР помогал Третьему рейху. Странные факты советско-германских отношений

Недавно в России отметили 22 июня, как дату начало войны СССР против Третьего рейна. Но весь мир именно 1 сентября 1939 года считает началом Второй Мировой Войны. А кто реально помогал Гитлеру? Давайте разберемся на основе исторических фактов.

Каждый год в России майское победобесие перетекает в празднование начала войны 22 июня, именно в празднование, а не в более уместный в таком случае – день скорби и поминовения жертв. Известный сетевой блогер Дэвид Джуберг год назад написал пост о события того времени (перепечатанный российским порталом «CitiFox.Ru» в День независимости США), где разбирал исторические факты плотного сотрудничества нацистской Германии и большевистского СССР. Несмотря на то, что с того времени истек целый год – материал до сих пор не потерял своей актуальности, а с учетом помпезности с которой россияне отпраздновали 22 июня в этом году – приобрел даже особый новый смысл…

Напомним, что по условиям Версальского договора Германии запрещалось строить и испытывать самолеты и танки, производить химическое оружие. Но в середине 20-х годов на территории СССР немцами были созданы авиационная школа в Липецке, танковая школа в Казани и две аэрохимические станции под Москвой и под Волжском. Сотрудничество РККА и Рейхсвера с кодовыми названиями ”Липецк ”, ”Кама ” и ”Томка” осуществлялось вопреки Версальскому договору, но советская сторона получала материальное вознаграждение за использование этих объектов и право участия в немецких испытаниях и разработках.

Выпускниками этих советско-немецких школ стали будущие высокопоставленные нацисты Walter Model, Heinz Guderian, Ernst Volckheim, Wilhelm Ritter von Thoma, Werner von Blomberg, и Hermann von Lieth Thomsen.

Но мы пишем не про это подлое сотрудничество.

В августе 1939 года немецкая делегация во главе с министром иностранных дел Риббентропом прибыла в Москву, а в следующую ночь пакт Молотова-Риббентропа был подписан Вячеславом Молотовым в присутствии Сталина. Десятилетний пакт о ненападении подтвердил неизменную приверженность обеих сторон к Берлинскому трактату (1926), но договор был дополнен секретным протоколом, который разделил Восточную Европу на немецкую и советскую зоны влияния.

Уже после войны немецкие чиновники нашли микрофильм секретных протоколов Молотова-Риббентропа и передали их США. Несмотря на публикацию протоколов в СМИ, в течение многих десятилетий СССР отрицал существование секретного протокола. В 1992 году, после распада Советского Союза, документ был рассекречен (ссылка ниже).

Через неделю после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 3 сентября 1939 Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Франция, выполняя свои обязательства перед Польской Республикой, объявили войну Германии. Германия оказалась в экономической изоляции.

Вступление в войну Франции и Англии отрезало ее от поставок. Импорт важнейших видов сырья —нефти, железной руды, меди – упал до кризисно низкого уровня. Экономика Германии, зависящая от импортных поставок, была на грани полного развала. Немецкую военную машину спасало только экономическое соглашение с Москвой.

Великобритания блокировали Германию на море и информировала СССР о введении блокады Германии и о намерении досматривать и задерживать суда, которые будут перевозить грузы, усиливающие немецкий военный потенциал.

Англичане полагали, что морская блокада станет для нацистов чувствительным ударом.

Но Гитлер успокоил своих генералов: «Нам не стоит бояться британской блокады. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк».

Все немецкие грузовые суда в направлении портов Германии были направлены в советский порт Мурманск. 8 сентября советская сторона согласилась передать груз по железной дороге в порту Ленинграда. В то же время Советский Союз отказался разрешить польский транзит через свою территорию, с ссылкой на угрозу быть втянутыми в войну.

8 сентября 1939 Молотов преждевременно поздравил правительство Германии с вступлением немецких войск в Варшаву.

9 сентября 1939 нарком Ворошилов и начальник Генерального штаба Шапошников подписали директиву, которая предписывала войскам в ночь с 12 на 13 сентября перейти в наступление и разгромить польскую армию. Но выяснилось, что Варшава еще держится. Наступление Красной армии отложили. Поляки отчаянно защищали свою столицу, мужчины и женщины рыли окопы и строили баррикады.

10 сентября 1939 нарком иностранных дел Молотов пригласил германского посла Шуленбурга и предупредил: «Москва намерена заявить, что Польша разваливается на куски и Советский Союз вынужден прийти на помощь украинцам и белорусам». Знакомо?

Разгром Польши был осуществлен Германией при полной поддержке Сталина. Это означало, что два величайших тоталитарных государства в мире стали партнерами. Советское руководство было согласно с войной и хотело поживиться ее плодами. В газете «Известия» появилась статья «Война на море» об обещание снабжать нацистскую Германию сырьем. Ответ советского правительства Англии был составлен в крайне жестких выражениях. Немцы остались довольны, министр пропаганды Йозеф Геббельс распорядился сообщить о советской позиции на первых полосах всех немецких газетах.

17 сентября 1939 Красная Армия и Вермахт провели совместный военный парад в Бресте.

Один из первых подарков Сталина нацистам было 600 немецких коммунистов, большинство из них евреев, в Брест-Литовск. СССР также оказал поддержку нацистам в официальном заявления: Сталин подчеркнул, что англо-французский союз атакует Германию, а не наоборот, и Молотов подтвердил, что Германия предложила мирные усилия, которые были отклонены “англо-французскими империалистами”.

Уже в Октябре 1939 года, с согласия Гитлера, советские войска оккупировали Эстонию, Латвию и Литву.

Также в Октябре 1939 Сталин послал Молотова в Берлин, чтобы обсудить условия присоединения СССР к Германии, Италии и Японии. Москва и Берлин сделали совместное заявление относительно начавшейся мировой войны. Сталин продиктовал такой текст: «Англия и Франция несут ответственность за продолжение войны, причем в случае продолжения войны Германия и СССР будут поддерживать контакт и консультироваться друг с другом о необходимых мерах для того, чтобы добиться мира».

Все коммунистические партии мира получили приказ Сталина прекратить антифашистскую пропаганду. Секретариат Коминтерна констатировал: «Англия и Франция стали агрессорами – они развязали войну против Германии и стараются расширить военный фронт с тем, чтобы превратить начатую ими войну в антисоветскую войну».

Европейским коммунистическим партиям было велено сотрудничать с немецкими оккупационными властями.

Сталин и Молотов разорвали дипломатические отношения с правительствами оккупированных европейских стран в изгнании и признали марионеточные правительства, которые были созданы немцами в оккупированных странах. Это было признание и фактическое одобрение всех завоеваний Гитлера.

В 1940 году больше половины советского экспорта уходило в Германию. В общей сложности Гитлер получил от Сталина нефть, зерно, медь, никель, олово, молибден, вольфрам и кобальт – стратегически важные материалы, без которых военная промышленность Германии остановилась бы. Ни в одной другой стране нацисты бы этого не купили.

Жизненно важными для Германии были поставки советского продовольствия.

Почти треть немецкого населения работала в сельском хозяйстве, но страна не могла себя прокормить. Военные победы 1940 года не уменьшили зависимость Германии от поставок из Советского Союза. Немцы поставили вопрос об удвоении поставок зерна, которые уже достигли 1 миллиона тонн в год. И получили согласие – Сталин и Молотов проводили политику умиротворения Гитлера и шли на серьезные уступки в торгово-экономических делах. Они изъявили готовность распечатать стратегические запасы зерна СССР, чтобы удовлетворить просьбу Гитлера. Весной 1941 года немцы жаловались, что цена на пшеницу и рожь для них высока, и Москва скинула цену на 25 процентов.

В феврале 1940 года в Москве подписали новый договор между СССР и Германией. В соглашении предусматривалось, что СССР будет поставлять в Германию 1 000 000 тонн фуражного зерна и бобовых, 900 000 тонн нефти, 100 000 тонн хлопка, 500 000 тонн фосфатов, 100 000 тонн хромовых руд, 500 000 тонн железной руды, 300 000 тонн чугуна, 2 400 кг платины, 11 000 тонн меди, 3000 тонн никеля, 950 тонн цинка, 500 тонн молибдена, 500 тонн вольфрама, 40 тонн кобальта. Эти и другие материалы были перевезены через советский и польские территории, и это позволило нацистской Германии обойти британскую морскую блокаду.

Немецкое военное командование получило согласие Москвы заправлять подводные лодки и боевые корабли флота Германии на советских базах. СССР также помог Германии избежать британских военно-морских блокад, обеспечивая базу подводных лодок в северной части Советского Союза в Мурманска.

10 января 1941 года было подписано соглашение о взаимных торговых поставках до августа 1942 года. В тот же день были заключены договор о советско-германской границе от реки Игорки до Балтийского моря; соглашение о переселении из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР немцев в Германию; соглашение об урегулировании взаимных имущественных претензий, связанных с этим переселением.

3 июня 1941 года секретным решением Политбюро одобрило «из особых запасов» дополнительно поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности: медь, никель, олово, молибден и вольфрам. Некоторые виды сырья Советский Союз специально покупал в других странах и поставлял Германии. Это были редкие металлы и каучук, без которого бы моторизованные части вермахта через несколько недель остановились.

Между 1939 и 1941 годами Сталин поставляет Гитлеру 1.5 миллион тонн нефти, 1.5 миллион тонн зерна и несколько тысяч тонн каучука, древесины, фосфатов, железа и других металлических руд, в частности, хрома, марганца, и платина. Именно это торговое соглашение с СССР помогло Германии преодолеть блокаду.

Последний эшелон с советским зерном в Германию прошёл через Западный Буг на Тересполь 22 июня 1941 года, за 1 час 15 минут до нападения на СССР. Кстати за него до сих пор не заплатили.

Дэвид Джуберг, «CitiFox.Ru»