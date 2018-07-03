Трамп планирует встречу с Путиным «тет-а-тет»

Переговоры между лидерами двух стран пройдут в два этапа. Сначала Трамп и Путин пообщаются лично, а затем продолжат переговоры в присутствии своих помощников.

Президент США Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки сначала провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате «тет-а-тет», а затем продолжить переговоры в присутствии помощников. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на источник, знакомый с планами главы Белого дома.

Отмечается, что в таком же формате Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня во Сингапуре.

«Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран», – заявил собеседник CNN.

Ожидается, что президент США начнет подготовку к встрече с Путиным в ближайшие дни.

«Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео и с другими представителями нацбезопасности», – сообщил источник.

Отмечается, что во время предыдущей встречи с Путиным в рамках G20 в Гамбурге прошлого года Трампа сопровождал только тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.

Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет «замечательной», а говоря о темах общения с Путиным, отметил: «Мир должен начать жить дружно».

Пресс-секретарь Путина заявил, что президенты обсудят «целый ряд очень непростых вопросов».

Трамп в свою очередь заявил, что на встрече с Путиным поднимет вопрос вмешательства России в американские выборы, обсудит конфликты в Сирии и Украине и другие международные проблемы.

«CNN»