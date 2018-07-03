В России начинается суд над похищенным в Беларуси украинцем Грибом

По информации от адвоката Гриба, у него серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого в СИЗО Гриб подвергался избиениям и издевательствам от сокамерников.

Российский суд приступил к рассмотрению уголовного дела против незаконно задержанного украинца Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, пишет «Интерфакс-Украина».

«Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме», – сказала Катькало.

Дело Гриба рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд.

Согласно материалам уголовного дела, которые приписывают Грибу, он с марта по май 2017 года, находясь на Украине, переписывался в интернете со школьницей из Сочи и убеждал ее заложить самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

«В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности», – добавила она.

3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь надеется, что сын «выдержит пытки», которым он подвергается в российском СИЗО. Об этом он сообщил в Facebook.

«Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг, вот уже 3 месяца запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку», – пишет Игорь гриб.

Щойно закінчилось судове засідання по справі Павла в Ростові-на-Дону. Рішення суду прогнозоване — залишити під вартою до… Опубліковано Ігором Грибом Вівторок, 3 липня 2018 р.

По его словам, об этом ему рассказала адвокат сына Марина Дубровина. Павел Гриб так же рассказал адвокату об издевательствах российских заключенных над ним. Об этом в Facebook написал отец заключенного Игорь Гриб.

По его словам, вечером 3 июля адвокат Марина Дубровина смогла встретиться с Павлом в СИЗО.

«Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется», – сообщил отец Гриба.

Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до… Опубліковано Ігором Грибом Вівторок, 3 липня 2018 р.

Кроме того, россияне забрали все вещи, продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.

«Он остался в одних шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья у него нет», – отметил Игорь Гриб.

Сам украинский заключенный считает, что такое отношение к нему будет и дальнейшем.

«Один сильный удар в область живота… как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь», – подчеркнул отец заключенного.

Он также отметил, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

«Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья», – подчеркнул отец.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет.

25 июня адвокат украинца заявила, что предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ Гриба завершили.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси.

По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых к украинцу не пустили.

В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

«Интерфакс-Украина»