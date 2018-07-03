Вышинского нет в списках обмена, так его никто из России на обмен не назвал, – Геращенко

Российского агента влияния Вышинского, обвиняемого в госизмене, никто с российской стороны не называл в качестве кандидата на обмен на украинских политузников в России.

Арестованного по обвинению в госизмене руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе, потому что его никогда не просили обменять. Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах есть больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО.

Від представників РФ останнім часом часто звучать плутані пояснення, що вони , начебто, не знають прізвищ громадян… Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 2 липня 2018 р.

Фамилии других россиян, в т.ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россяинами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля», – пояснила она.

Как сообщалось, 2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена осужденных или арестованных в Украине российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Так, по ее словам, речь идет о таких россиянах: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Геращенко подчеркнула, что Украина «готова передать России этих граждан для для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе».

Ранее, 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте «РИА Новости-Украина» содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.

17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.

Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского – и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.

При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.

«Украинско-Российское обозрение»