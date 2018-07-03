ФСБ не допускает адвокатов к обвиняемому в шпионаже украинцу Кияшко

Кияшко был задержан ФСБ в Нижнем Новгороде и обвиняется в шпионаже против России, а так же попытке контрабандно вывезти в Украину детали для самолетов.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявляет, что ФСБ России не допускает защиту к обвиняемому в шпионаже украинскому адвокату Игорю Кияшко. Об этом говорится в заявлении НААУ, обнародованном 3 июля.

«19 июня 2018 года для осуществления защиты Игорь Кияшко заключил договор о правовой помощи с адвокатом Евгением Губиным. Однако, следователи УФСБ по Нижегородской области не допускают адвоката к осуществлению защиты, а следственные действия с гражданином Украины проводили в присутствии адвоката по назначению, от услуг которого Кияшко отказался», – отмечают в ассоциации адвокатов.

Губин обратился к главе представительства НААУ в России Илье Новикову и сообщил, что до сих пор не может получить доступа к документам по этому делу и установить контакты со следователем.

По мнению Губина, заместитель начальника следственного отдела УФСБ умышленно совершает все действия для того, чтобы не допустить адвоката к осуществлению защиты гражданина Украины в этом деле.

«НААУ как единственная профессиональная организация адвокатов Украины будет прилагать все усилия для обеспечения соблюдения прав и гарантий украинского адвоката в рамках уголовного производства по России и его защиты от несправедливых обвинений», – отмечается в заявлении.

Для этого в частности председатель НААУ Лидия Изовитова направила в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации обращение по поводу необходимости устранить нарушения прав защитника Губина и осуществления им адвокатской деятельности без препятствий со стороны правоохранительных органов.

Гражданин Украины Игорь Кияшко был задержан в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Российские следственные органы обвинили его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Сам Кияшко все обвинения против себя категорически отрицает.

Жена Кияшко объяснила, что он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.

НААУ