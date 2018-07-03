Омбудсмен Денисова призвала послов ЕС помочь освободить украинских политузников Кремля

Денисова призвала послов обратится к Путину с просьбой освободить всех удерживаемых в России и оккупированном Крыму украинских политузников.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала послов ЕС обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы он освободил политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму. Об этом она заявила в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает «Укринформ».

«Накануне саммита «Украина-ЕС» я действительно обратилась сегодня (2 июля– ред.) к послам и призвала их, чтобы они обратились к президенту РФ Путину, чтобы именно он выполнил гуманитарную миссию и освободил наших политзаключенных, содержащихся в РФ и временно оккупированном Крыму»,– сообщила уполномоченная по правам человека, комментируя встречу в парламенте с послами стран ЕС.

«Любое давление на Путина будет очень хорошим и все же приблизит возможность для наших политзаключенных быть дома»,– подчеркнула Денисова.

Украинский омбудсмен рассказала, что во время встречи с послами ЕС сообщила им о том, что несмотря на договоренности, которые были достигнуты между Порошенко и Путиным, российская сторона сорвала эти договоренности.

«Мы предлагаем все-таки выполнить эти договоренности, реализовать все гарантии, которые предоставил мне президент Путин, чтобы я могла посетить украинских политзаключенных.

Я уже предложила «дорожную карту», чтобы удовлетворить обе стороны– российскому омбудсмену и мне– осуществить визиты. Но мы подчеркиваем, что это возможно только на условиях зеркальности, синхронности и взаимности»,– подчеркнула она.

2 июля Людмила Денисова заявила, что поскольку российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей.

Как сообщалось, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова встретится с послами ЕС по ситуации с посещением украинских политзаключенных, находящихся в России.

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в РФ с целью посещения незаконно осужденных украинцев, но ей не разрешили встретиться ни с одним из политзаключенных– в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

Омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.

Также Денисова сообщила, что Украина готова передать России 23 осужденных россиян в обмен на 23 украинцев, содержащихся в РФ.

В Кремле признали, что в переговорах по посещению в РФ удерживаемых лиц «есть трудности».

«Укринформ»