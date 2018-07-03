В ОРДЛО приговорили к различным «срокам» Коломойского, Яроша и Луценко

В ОРДЛО «украинский народный трибунал» штампует «приговоры» украинским политикам, чиновникам и бизнесменам. Проведено уже более 40 «судебных заседаний».

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей такое образование как «украинский народный трибунал» заочно приговорил олигарха Игоря Коломойского к пожизненному заключению и конфискации всего имущества, также «приговоры» получили генпрокурор Юрий Луценко и еще 8 лиц. Об этом сообщает «ТАСС», со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что так называемый «УНТ» провел более 40 судебных заседаний, где рассматривал уголовные дела «со строгим соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Украины».

«Коллегия присяжных заседателей заявила, что обвиняемые не заслуживают снисхождения»,– цитирует издание «судью» Елену Шишкину.

Сообщается, что в закрытом режиме «заслушались» дела 10 человек, среди которых: председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, генпрокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука, бывшие и.о. гепрокурора Олег Махницкий и Юрий Севрук, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, бывшие генпрокуроры Украины Виктор Шокин и Виталий Ярема, нардеп и экс-лидер организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Так, к пожизненному заключению с конфискацией имущества был приговорен Коломойский, который обвинялся в «злоупотреблении властью, развязывании военного конфликта, создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, пособничестве в совершении бандитизма».

В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко «осужден» до 10 лет лишения свободы за «укрывательство преступлений, злоупотребление служебным положением, совершение многочисленных преступления против правосудия» и прочее.

Ярош «получил» 12 лет тюрьмы за якобы «соучастие в совершении терактов».

Прочие фигуранты так называемого «УНТ» получили от трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске такое образование как «украинский народный трибунал» заочно приговорил президента Петра Порошенко, и еще семерых представителей властей Украины к пожизненному заключению.

Сообщалось, что «УНТ» был создан «инициативной группой жителей Донецка и Луганска» в марте 2018 года.

Не смотря на то, что официального статуса он не имеет, его «судьи» намерены передать все материалы дела против «осужденных» в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора.

«ТАСС»