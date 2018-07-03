За оккупацию Крыма российский олигарх Тимченко попрощался со своим самолетом

Попавший в санкционный список друг Путина Тимченок вынужден распродавать свое имущество. Так с молотка ушел самолет которым он владел на протяжении последних 5 лет.

Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина, продал частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года. Об этом свидетельствуют данные торгового посредника и авиареестра, пишет «Reuters».

По словам агента олигарха, ни Тимченко, ни его компании «уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету». В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера.

Согласно данным реестра, бизнесмен приобрел частный самолет в 2013 году. Стоимость такого бизнес-джета составляет около 60 млн долларов.

Новым владельцем самолета с июня 2018 года зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.

После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июле 2014 года большая газодобывающая компания «Новатэк», 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.

«Reuters»