В ОРДЛО погибли двое заключенных при выполнение опасных для жизни работ

Заключенных в колониях расположенных на оккупированных Россией территориях заставляют выполнять опасные работы без соблюдения должным образом техники безопасности.
На неподконтрольной территории Луганской области в колонии №19 города Красный Луч умерли два заключенных во время выполнении работ. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.
«При выполнении работ, погибло двое заключенных. Сейчас работаю над получением, более точной информации»,– написал он.
Вчера днём, в колонии #19 (г.Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При…
Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.
Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования ситуации.
Последний обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной состоялся 27 декабря 2017 года.
Тогда украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса, а передала боевикам 233 человека.
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12 июня в СБУ заявили, что получили свидетельство от почти 500 человек, которые были в плену боевиков ОРДЛО, о пытках и психологическом издевательстве.
Ранее экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен заявил, что российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.
«Украинско-Российское обозрение»