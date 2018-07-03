В ОРДЛО погибли двое заключенных при выполнение опасных для жизни работ

Заключенных в колониях расположенных на оккупированных Россией территориях заставляют выполнять опасные работы без соблюдения должным образом техники безопасности.

На неподконтрольной территории Луганской области в колонии №19 города Красный Луч умерли два заключенных во время выполнении работ. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.

«При выполнении работ, погибло двое заключенных. Сейчас работаю над получением, более точной информации»,– написал он.

Вчера днём, в колонии #19 (г.Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При… Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования ситуации.

Последний обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной состоялся 27 декабря 2017 года.

Тогда украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса, а передала боевикам 233 человека.

12 июня в СБУ заявили, что получили свидетельство от почти 500 человек, которые были в плену боевиков ОРДЛО, о пытках и психологическом издевательстве.

Ранее экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен заявил, что российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

«Украинско-Российское обозрение»