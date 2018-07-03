В России снизилось доверие к нацлидеру Путину и правительству

По данным социологических исследований, проведенных в России – снизилось доверие народа к федеральным властям, и лично к Путину, Медведеву и другим чиновникам.
У россиян снизилось доверие к президенту Владимиру Путину, членам его правительства и другим ТОП-чиновникам государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» за июнь.
«Опрос в июне 2018 года показал заметное снижение доверия к Владимиру Путину… и политикам Сергею Шойгу и Сергею Лаврову… ассоциируемым с событиями последних лет», – отмечают социологи.
Доверие к Путину за время с января по июнь упало на 12%: с 60 до 48. Так же изменился и рейтинг российского министра обороны Шойгу: с 31 до 19%.
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Свою поддержку главе МИД России Лаврову выразили 14% опрошенных – на 11% меньше, чем три месяца назад.
Уровень доверия к премьеру Дмитрию Медведеву уменьшился с 12 до 9%, к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко – с 5 до 2%.
Мэр Москвы Сергей Собянин, избранный от «Единой России», потерял с января 3%: сейчас ему доверяют 4% респондентов.
Относительно постоянным остались рейтинги кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Павла Грудинин: они получили по 14 и 7%. При этом депутату от «ЛДПР» ранее доверяли 15%, а представителю Компартии – 6.
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Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов получили по 7 и 2% соответственно.
Свое доверие к оппозиционеру Алексею Навальному, согласно опросу, выразили также 2%.
В то же время рейтинг недоверия значительно вырос у Дмитрия Медведева (с 15 до 30%) и заметно упал у журналистки Ксении Собчак (с 30 до 15%).
Недоверие к Путину также выросло: с 6 до 11%.
Социологи предположили, что изменения, возможно, вызваны «усталостью от внешнеполитической напряженности», пенсионной реформой российского правительства и «исчерпанием эффекта президентской электоральной кампании».
Опрос проводился 22 — 26 июня черед 1600 совершеннолетних россиян. Допустимая погрешность – до 3,4%.
Ранее «Левада-центр» сообщал, что в июне рейтинг одобрения деятельности Путина снизился на 15% по сравнению с данными за апрель 2018 года.